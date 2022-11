Was wird aus dem alten Hallenbad ?

Von: Susanne Weiß

Im Ruhestand: Das alte Hallenbad wartet auf den Abriss. Bis dahin wird es dauerhaft keinerlei Energie mehr verbrauchen. © Sabine Hermsdorf-Hiss

Das neue Hallenbad ist seit gut einem Jahr in Betrieb. Sein Vorgänger wurde seit über einem Jahr vom „Netz“ genommen. Wie geht es mit dem Gebäude weiter?

Geretsried – Im neuen Hallenbad an der Adalbert-Stifter-Straße können Schwimmer seit gut einem Jahr ihre Bahnen ziehen. Sein Vorgänger an der Jahnstraße hat ausgedient. Die Fassade ist seither etwas weiter verwittert. Abgesehen davon steht der Bau aus den 1970er-Jahren von außen betrachtet da wie eh und je. Inmitten der Energiekrise kommt die Frage auf: Tröpfelt der Verbrauch in der ungenutzten Schwimmhalle stetig weiter?

Geretsried: Altes Hallenbad wartet auf Abriss

Das alte Hallenbad war bereits vor der Neueröffnung geschlossen worden. Erst war der Betrieb wegen der Corona-Pandemie untersagt, dann lohnte sich die Wiederaufnahme mit Blick auf die fortgeschrittenen Bauarbeiten an der Adalbert-Stifter-Straße nicht mehr. Die Becken wurden geleert, die technischen Anlagen ausgeschaltet. Aus versicherungstechnischen Gründen lief lediglich die Brandmeldeanlage weiter.

Auch die braucht es inzwischen nicht mehr. „Nach Absprache mit der Feuerwehr“, berichtet Ute Raach, Geschäftsleiterin im Rathaus, sei die Brandmeldeanlage in diesem Jahr außer Betrieb genommen worden. Das alte Hallenbad selbst „ist schon vor über einem Jahr vom ,Netz‘ genommen worden“, so Raach. Das heißt: Das Wasser in allen Leitungen wurden abgelassen, der Strom ausgesichert, der Gasanschluss beim Versorger gekündigt und abgesperrt.

Gebäude verbraucht keine Energie mehr

„Das Gebäude verbraucht also dauerhaft keinerlei Energie mehr und erzeugt somit auch keine Energiekosten“, betont die Geschäftsleiterin. Der Strom werde nur noch bei Bedarf partiell zu regelmäßigen Kontrollbegehungen der Liegenschaft kurz aktiviert. Auch sonst fällt das alte Hallenbad der Kommune nicht zur Last. „Das Objekt befindet sich von der Bausubstanz her im Prinzip im damaligen Zustand, der zur Schließung des Hallenbades vorgeherrscht hat“, erklärt Raach. Instandhaltungsmaßnahmen müssten aktuell nicht durchgeführt werden, da seit der Stilllegung keine sicherheitsrelevanten Aspekte betroffen sind. „Mit Vandalismus gibt es zum Glück noch keine Probleme, und wir hoffen, dass das in Zukunft auch so bleibt.“

Die ehemalige Sportstätte soll abgerissen werden. Um den Haushalt zu entlasten, hat der Stadtrat Anfang des Jahres entschieden, erst für 2024 Mittel für den Abbruch einzuplanen – es geht um eine Million Euro. Die CSU-Fraktion hat vorgeschlagen, zu prüfen, ob man das Gebäude übergangsweise als „Haus für alle“ nutzen könnte. Der Bau eines Bürger- und Jugendhauses in Stein wurde wie berichtet verschoben. Der CSU-Vorschlag überzeugte die anderen Stadträte aber nicht.

Ideen für Nutzung des Areals sollen diskutiert werden

Der Arbeitskreis „Zukunft Sport“ würde sich anstelle des alten Hallenbads einen zusätzlichen Kunstrasenplatz mit Flutlichtanlage wünschen. Das hatte Sportreferent Wolfgang Werner (SPD) vergangenes Jahr angebracht. Öffentlich abgestimmt wurde darüber nicht. CSU-Bürgermeister Michael Müller gab damals zu bedenken, dass bei der Entwicklung des Areals auch die Standortsuche für eine dritte Grundschule berücksichtigt werden müsse.

Kurz gesagt: Was nach dem Badebetrieb an der Jahnstraße kommt, ist im Fluss. Laut Raach finden aktuell diverse Voruntersuchungen und Beprobungen der bestehenden Baumaterialien statt. Mit den Ergebnissen sei Anfang kommenden Jahres zu rechnen. Dann könne auch ein entsprechendes Konzept für den möglichen Rückbau des Gebäudes inklusive Schätzung der Kosten erfolgen. Raach: „Dann werden sicher auch die diversen Ideen für die Nutzung des Areals diskutiert werden müssen.“

