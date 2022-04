Einkaufen und Wohnen am Karl-Lederer-Platz

Von: Susanne Weiß

Das nächste Projekt am Karl-Lederer-Platz steht in den Startlöchern. (Visualisierung) © Kehrbaum Architekten

Die Zentrumsgestaltung geht weiter: Der neue Wohn- und Geschäftskomplex an der Nordseite des Karl-Lederer-Platzes hat die nächste Hürde genommen.

Geretsried – Der neue Wohn- und Geschäftskomplex an der Nordseite des Karl-Lederer-Platzes hat die nächste Hürde genommen. Der Stadtrat folgte der Empfehlung des Entwicklungs- und Planungsausschusses und fasste jüngst den Billigungsbeschluss. Nun wird der vorhabenbezogene Bebauungsplan öffentlich ausgelegt. Ein dazugehöriger Durchführungsvertrag sei in Vorbereitung, sagte Stadtbaurat Rainer Goldstein.

Wie berichtet plant die KLP Projekt UG den Altbestand mit den Hausnummern 7 und 7a abzureißen. Stattdessen wird zur Platzseite hin ein Stadthaus mit fünf Etagen gebaut. Eine zusätzliche ist möglich, wenn das Nachbarhaus (Karl-Lederer-Platz 5) ebenfalls aufstockt. Im Erdgeschoss entsteht eine Einzelhandelsfläche mit Schaufenstern, ein Arkadengang wäre denkbar, wie Felix Salazar vom Büro Kehrbaum Architekten erläuterte.

Geretsried: Am Karl-Lederer-Platz 7 und 7a entsteht neues Wohn- und Geschäftshaus

Darüber sind acht Wohnungen vorgesehen. Im hinteren Bereich des tiefen Grundstücks soll auf das Erdgeschoss ein Gebäude mit zwei zurückspringenden Etagen für vier Wohnungen aufgesetzt werden. Dazwischen entsteht ein kleiner Innenhof. Die Gestaltung entspricht dem Rahmenplan, den der Stadtrat aufgestellt hat, und orientiert sich an der Fassade des Centrum-20-Gebäudes auf der gegenüberliegenden Seite des Platzes.

Hausbewohner werden in einer eigenen Tiefgarage mit 20 Stellplätzen parken können. Dr. Elmar Immertreu (Geretsrieder Liste) sagte, er würde es sinnvoller finden, wenn mehrere Eigentümer eine gemeinsame Tiefgarage mit einer Zufahrt bauen würden. „Das würde viel Platz sparen.“ Das Thema Tiefgaragenzufahrt sei in einer Planungssitzung besprochen worden, erklärte Goldstein. „Wir haben es hier mit Einzelgrundstücken zu tun, die alle ihre eigene Geschwindigkeit haben“, so der Stadtbaurat mit Blick auf die Zentrumsgestaltung. Zu einem späteren Zeitpunkt könnte man gemeinsame Tiefgaragen in dem jeweiligen Durchführungsvertrag regeln.

Darüber hinaus missfiel Immertreu, dass das Gebäude nur drei Meter entfernt zu den Balkonen des Nachbarhauses habe. „Sollen sich die Leute ins Toilettenfenster schauen lassen?“, fragte der Stadtrat provokant. Goldstein erklärte das mit dem städtebaulichen Ziel, am Karl-Lederer-Platz größere Einzelhandelsflächen zu schaffen: „Es war immer Planziel, erdgeschossig zu bauen und darüber Wohnen zu haben.“ Immertreu stimmte als einziger gegen das Vorhaben. sw

