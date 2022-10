Karl-Lederer-Platz wird zur Bühne: Straßenkunst, Markt und verkaufsoffener Sonntag

Von: Susanne Weiß

Teilen

Tritt auf dem Karl-Lederer-Platz auf: Solomon Solgit. Der international tätige Artist und Choreograf stammt aus Äthiopien. © pr/Archiv

Am Wochenende lohnt sich ein Besuch am Karl-Lederer-Platz: Beim ersten „StraßenKUNSTfestival“ lässt sich essen, einkaufen und Straßenkunst bestaunen.

Geretsried – Staunen, bummeln und selbst kreativ werden: All das lässt sich am kommenden Wochenende, 8./9. Oktober, im Stadtzentrum verbinden. Zum ersten Mal steigt auf dem Karl-Lederer-Platz ein „StraßenKUNSTfestival“. Die Stadt Geretsried verspricht für Samstag und Sonntag jeweils von 10 bis 20 Uhr erstklassige Shows und Kulinarik der ansässigen Gastronomen. Auch einen Markt mit Kunsthandwerk wird es geben. „Draußen erleben, wozu man sonst ins Theater oder in den Zirkus gehen muss. Und das für jeden zugänglich – unabhängig von der Größe des Geldbeutels oder des Alters“, formuliert es Bürgermeister Michael Müller in einer Pressemitteilung.

Geretsried am Wochenende: Erstes „StraßenKUNSTfestival“ am Karl-Lederer-Platz

Am Samstag ab 10 Uhr werden rhythmische Percussion-Klänge auf verschiedenen Plätzen im Stadtgebiet das Festival verkünden. Dabei kann jeder mitmachen. Der Spielplan ist auf der Internetseite der Stadt zu finden. Der Karl-Lederer-Platz wird zur Bühne. Unter anderem zeigen Solomon Solgit, ein international tätiger Artist und Choreograf aus Äthiopien, und die Münchner Künstlergruppe „foolpool“ ihre Shows. Stündlich ist mindestens ein Künstler zu sehen – mit Jonglage, Comedy, Akrobatik und vielem mehr. Auch eine Feuershow wird es geben.

Die Auftritte sind ohne Eintritt zu sehen, die Darsteller freuen sich über Hutgeld. „Straßenkunst lebt von der Interaktion mit dem Publikum, und dazu gehört es auch, mehr als nur den wohlverdienten Applaus zu geben“, heißt es aus dem Rathaus. „Da das Festival kostenlos ist, entscheidet jeder, wie er das Können der Artistinnen und Artisten honoriert.“

Markt mit Kunsthandwerk und Gastronomie - verkaufsoffener Sonntag in Geschäften

In einem Workshop-Bereich kann sich jeder Festivalbesucher selbst in einen Künstler verwandeln und etwa ein Makramee oder eine Wimpelkette gestalten. Die Tanzschule Harmonie bietet einen Workshop an. Auch Jongleur, Zauberer oder Akrobat kann man werden.

Ein vielfältiges Sortiment an Kunsthandwerk bietet der Markt mit 25 Ständen. Schmuck, Strickfilz, Gestricktes, Seifen, Schönes aus recycelten Materialien und vieles mehr gibt es dort zu kaufen. Die Geschäfte haben zudem auch am Sonntag von 13 bis 18 Uhr geöffnet. Das Isar-Kaufhaus feiert 50. Geburtstag mit vielen Aktionen. In Kooperation mit der Stadt Wolfratshausen fährt ein Oldtimer-Shuttlebus die Besucher kostenlos zwischen dem Kirchweihmarkt in der Loisachstadt und dem „StraßenKUNSTfestival“ hin und her. Am Sonntag können die Besucher gebührenfrei in der Tiefgarage am Karl-Lederer-Platz parken.

Bürgermeister Müller verspricht: „Dieses Festival macht für alle erlebbar, was an unserer Stadt so besonders ist.“ Kunst und Kultur seien in Geretsried schon immer großgeschrieben worden. Der Kulturverein Isar-Loisach (KIL) freut sich, dass wieder ein Event dieser Größenordnung möglich ist – „nach zwei Jahren Pandemie, die dem Kulturleben, aber vor allem den Künstlerinnen und Künstlern zugesetzt haben“, sagt die Vorsitzende Assunta Tammelleo. „Kunst, Kultur und Geretsried, das passt perfekt zusammen.“ Der Verein ist auf dem Künstlermarkt vertreten und zeigt, was sich aus alten Schallplatten und Tonträgern machen lässt. sw

Unser Wolfratshausen-Geretsried-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Ihrer Region. Melden Sie sich hier an.