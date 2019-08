Ampel am B11-Knoten kommt später

Eigentlich sollten die Umbauarbeiten an der Rathauskreuzung Ende August starten. Doch die B11-Sanierung zwischen Kreisel und Bibisee verzögert die Maßnahme.

Geretsried – Eigentlich sollten die Arbeiten an der neuen B11-Kreuzung am Geretsrieder Rathaus Ende August beginnen. Doch nun verzögert sich die Umbaumaßnahme um voraussichtlich einen knappen Monat.

Das hängt in erster Linie mit der Sperrung der B11 zwischen Kreisverkehr und Bibisee ab dem kommenden Montag zusammen. Dort saniert das Staatliche Bauamt Weilheim wie berichtetet die Fahrbahn auf einem Teilstück von rund 2,7 Kilometern Länge. Da der Knoten am Rathaus „nur verschoben und eine neue Ampelanlage gebaut wird, laufen die Arbeiten zwar nicht direkt auf der Fahrbahn“, sagt Lukas Schrettenbrunner. Doch zwei Baustellen auf der Bundesstraße in unmittelbarer Nachbarschaft seien einfach ungünstig. Außerdem, so der Fachbereichsleiter Verkehr und Umwelt im Geretsrieder Rathaus, „stehen noch einige Materiallieferungen aus“.

Schrettenbrunner rechnet damit, dass die Arbeiten an dem wichtigen Knotenpunkt Mitte/Ende September“ starten. Die Ampellösung soll ein Provisorium sein, bis die B11 nach Westen an den Schwaigwaller Hang verlegt wird.

