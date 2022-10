Warum die Ampel am Rathaus nicht zur Debatte steht

Von: Susanne Weiß

Teilen

Eine Staufalle ist die Ampelanlage an der B11 auf Höhe des Geretsrieder Rathauses für Autofahrer. © Hans Lippert

Manche jubelten, als die Ampel an der Rathauskreuzung ausgefallen war. „Endlich freie Fahrt“, hieß es. Die Behörden sehen das anders.

Geretsried – So mancher Pendler hat die freie Fahrt auf der Bundesstraße 11 genossen. Mehrere Tage ging die Ampel an der Rathauskreuzung nicht, nachdem ein Senior mit seinem Auto dagegen gefahren war (wir berichteten). „Kein Rückstau bis zum Kreisverkehr“ jubelten Autofahrer auf der Internet-Plattform Facebook über das „entspannte Fahren morgens auf der B11“. Der Wunsch kam auf, die Ampel – „der sinnloseste Einfall, den Geretsried jemals hatte“ – möge dauerhaft entfernt werden. Doch vergeblich. Die Ampel geht wieder und steht auch nicht zur Debatte.

Geretsried: Ampel an Rathauskreuzung steht nicht zur Debatte

„Die Ampel macht Sinn und wird bleiben“, propagierte Bürgermeister Michael Müller jüngst in der Bürgerversammlung. Zwar fließt der Verkehr auf der B11 zwischen Königsdorf und Wolfratshausen ohne Rotlicht besser. Aber: „Der, der abbiegen will, kommt nicht raus“, gab der Rathauschef zu bedenken. Wer von der Böhmwiese oder dem Karl-Lederer-Platz auf die B11 einfahren will, muss ohne Ampel lange auf eine Lücke warten. Vielen wäre ein Kreisverkehr an der Stelle lieber. Der wäre aber nicht leistungsfähig, sagte Müller und verwies auf ähnliche Situationen im italienischen Lazise oder in Bardolino. „Versuchen Sie mal dort zu fahren.“ Die Anbindung von Ortschaften an eine stark überlastete Straße mit Kreisverkehr funktioniere nicht.

Wie überlastet die B11 zwischen Geretsried und Wolf-ratshausen ist, machte Martin Herda, am Staatlichen Bauamt Weilheim zuständig für den Landkreis, kürzlich in einer interkommunalen Sondersitzung beider Städte deutlich. Auf vergleichbaren Bundesstraßen in Deutschland fahren demnach im Schnitt 10.000 Autos pro Tag. In besagtem Abschnitt der B11 waren es im Herbst 2019 durchschnittlich 37 000 Autos innerhalb von 24 Stunden, ergab ein Verkehrsgutachten. 2035 rechnen die Experten mit gut 50.000 Fahrzeugbewegungen am Tag.

Ampel am Geretsrieder Rathaus bleibt bis zur B11-Verlegung

Die Zahlen wiederholte Rathauschef Müller in der Bürgerversammlung und unterstrich die Notwendigkeit, die B11 im Geretsrieder Stadtbereich vierspurig auszubauen und an den Schwaigwaller Hang zu verlegen. Das Projekt ist im Bundesverkehrswegeplan für den Zeitraum 2016 bis 2030 als vordringlicher Bedarf deklariert. Allerdings müssen laut Gutachten die Anknüpfungspunkte überarbeitet werden, so Müller. Und wie berichtet hängt die B11-Verlegung mit der S7-Verlängerung von Wolfratshausen nach Geretsried zusammen und die wiederum hängt an einer neuen Nutzen-Kosten-Analyse. Die Planung zieht sich also.

Lesen Sie auch: Fun Facts über die Ampeln im Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen

Was das mit der Ampel an der Rathauskreuzung zu tun hat? Sie gilt als Provisorium, bis die B11 an den Schwaigwaller Hang verlegt ist. 2019 wurde sie errichtet, damals war von einem Zeitraum von acht bis zehn Jahren die Rede. Dritter Bürgermeister Gerhard Meinl unkte bei der Planung allerdings bereits: „Ein Provisorium ist das Beständigste.“

„Die Ampel erhöht die Verkehrssicherheit.“

Für das Provisorium wurden verschiedene Varianten geprüft, erinnert Ute Raach, Geschäftsleiterin im Rathaus, auf Nachfrage unserer Zeitung. „Bei einem Kreisverkehr sollte an allen Armen ungefähr das gleiche Verkehrsaufkommen bestehen.“ Deswegen sei eine Ampel empfohlen und umgesetzt worden. Eine Alternative sei nicht in Planung, betont Raach. „Die Ampel erhöht die Verkehrssicherheit. Wir werden daran festhalten, bis die B11 verlegt ist.“

Das gilt auch für den Umweg für Radfahrer, mit dem ebenfalls nicht jeder glücklich ist. Weil die Ausfahrt vom Karl-Lederer-Platz mit seinen diversen Abbiegespuren und der Tiefgaragenausfahrt den Radweg entlang der Stadt unterbricht, wurde er auf die Höhe der Graslitzer Straße verlegt. „Bei so vielen Verkehrsbeziehungen wäre es schwierig gewesen, den Radverkehr vorne mit einzuflechten“, sagt Raach. Über eine Unterführung sei nachgedacht worden, aber für einen vorübergehenden Zeithorizont könne man nicht so viel Geld in die Hand nehmen. „Es wird bei dem offiziellen Weg bleiben, weil er der sicherste ist“, so Raach.

Übrigens ist die Ampelanlage an der Rathauskreuzung gerade ein doppeltes Provisorium. Nach dem Unfall wurde der beschädigte Ampelarm provisorisch ersetzt. Derzeit ist er mit überdimensionalen Legosteinen aus Beton befestigt, Reparaturarbeiten am Fundament stehen noch aus.

sw

Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s auch in unserem regelmäßigen Wolfratshausen-Geretsried-Newsletter.