Corona-Testbetrug in Handyladen ?

Von: Susanne Weiß

Teilen

Eine Teststation nach der anderen eröffnete Anfang des Jahres in Geretsried, eine davon am Karl-Lederer-Platz. © sh/Archiv

Die Corona-Krise haben ein 31-Jähriger und einer 34-Jährige mutmaßlich ausgenutzt. Die Generalstaatsanwaltschaft Nürnberg hat Anklage erhoben.

Geretsried – Mit einem Großaufgebot an Einsatzkräften hat die Polizei im April kriminalpolizeiliche Ermittlungen in einer Corona-Teststation am Karl-Lederer-Platz durchgeführt. Die Betreiber eines Handyladens hatten diese Ende Januar in ihrem Geschäft eröffnet. Nach der Razzia blieb beides geschlossen (wir berichteten). Nun hat die Generalstaatsanwaltschaft Nürnberg Anklage zum Schöffengericht am Amtsgericht München erhoben.

Geretsried: Anklage wegen Betrug in Corona-Teststation

Die bei der Generalstaatsanwaltschaft Nürnberg angesiedelte Bayerische Zentralstelle zur Bekämpfung von Betrug und Korruption im Gesundheitswesen (ZKG) hat gegen die beiden Betreiber der Teststation ermittelt. Sie geht davon aus, dass deutlich mehr Testungen bei der Kassenärztlichen Vereinigung Bayerns (KVB) abgerechnet worden sind, als tatsächlich durchgeführt wurden. Die ZKG wirft einem 31-jährigen Mann und einer 34-jährigen Frau gewerbsmäßigen Betrug beim Betrieb von Corona-Teststationen vor. Ersterer befindet sich wegen Fluchtgefahr in Haft. Laut Anklageschrift geht es um einen geplanten Gewinn in Höhe von über 335.000 Euro.

Die beiden Betreiber sollen „für die Abwicklung ein Software-Programm verwendet haben, mit dem sich Kunden über einen Link für einen Testtermin anmelden konnten“, erklärt Oberstaatsanwalt Matthias Held, Pressesprecher der ZKG. Alternativ seien die Daten vor Ort erfasst worden. „Bei den Abrechnungen sollen die Betreiber dann nicht die durch die Software ermittelbare Anzahl an Tests, sondern überhöhte Fantasiezahlen in das Abrechnungsportal der KVB eingegeben haben“, so Held.

Anonymer Hinweis führte zu Ermittlungen in Corona-Teststation

Dadurch sollen die beiden innerhalb eines Monats zu Unrecht eine Auszahlung in Höhe von gut 150 000 Euro von der KVB erhalten haben. Weitere 185.000 Euro für die Abrechnung in März zahlte die KVB wegen des zu dem Zeitpunkt bereits laufenden Ermittlungsverfahrens nicht mehr aus. Anlass war „ein anonymer telefonischer Hinweis bei einer Polizeiinspektion“, so der Oberstaatsanwalt. Die ZKG strebt bei der Hauptverhandlung die Einziehung des erzielten Erlöses an.

Darüber hinaus sollen die Beschuldigten negative Testzertifikate ausgestellt haben, obwohl kein Schnelltest durchgeführt wurde. Das ist strafbar nach dem Infektionsschutzgesetz. Über die Zulassung der Anklage und die Eröffnung des Hauptverfahrens entscheidet das Amtsgericht. Eine Terminierung ist noch nicht abzusehen, heißt es aus der Pressestelle.

sw

Unser Wolfratshausen-Geretsried-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Ihrer Region. Melden Sie sich hier an.