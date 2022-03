Geretsried: Anpassung von Stadtbus an X-Bus kurzfristig schwer möglich

Von: Doris Schmid

Aufeinander abgestimmt sind die Fahrpläne von X-Bus und S-Bahn in Wolfratshausen. Die Geretsrieder Grünen fordern nun eine Anpassung des Stadtbusses auf den Expressbus. © Sabine Hermsdorf-Hiss

Vom Stadtbus gleich in den neuen Expressbus umsteigen – das wär’s. Aber: Der Vertrag mit dem zuständigen Verkehrsunternehmen läuft noch bis Ende 2026.

Geretsried – Vom Stadtbus direkt und ohne Wartezeit in den neuen Expressbus umsteigen – das wär’s. SPD-Stadtrat Wolfgang Werner würde das gerne sehen. Und die Geretsrieder Grünen haben dazu einen Antrag formuliert. Schnell wird sich an der Stadtbusroute wohl nichts ändern. Alles hängt an einem Vertrag, der noch vier Jahre läuft.

Bürgermeister fordert mehr Attraktivität

Seit vier Monaten verbindet der Expressbus X970 täglich von früh bis spät die Städte Bad Tölz, Geretsried, Wolfratshausen und Starnberg im 20-Minuten-Takt. In Geretsried gibt es zwei Haltestellen: am Stern und an der B11 auf Höhe des Rathauses. Weil die Auslastung besser sein könnte, fordert Bürgermeister Michael Müller, die neue Linie attraktiver zu machen. Von Seiten des Landkreises komme „zu wenig Schubkraft für wirksame Maßnahmen der Attraktivitätssteigerung“, kritisierte der Rathauschef Anfang des Monats in einer Pressemitteilung.

Bessere Anbindung: Grüne stellen Antrag

Zeitgleich stellten die Geretsrieder Grünen den Antrag, dass geprüft wird, „inwieweit der Stadtbus an den Takt des X-Busses angepasst und gegebenenfalls mit alternativen Verkehrsmitteln besser verknüpft beziehungsweise vernetzt werden kann, damit die Bürgerinnen und Bürger in Geretsried dieses Busangebot besser nutzen können“. Ein durchaus komplexer Sachverhalt, wie eine Nachfrage im Geretsrieder Rathaus ergeben hat.

Geretsried Teil des MVV

„Der nördliche Teil des Landkreises Bad Tölz-Wolfratshausen und somit auch die Stadt Geretsried sind Teil des Münchner Verkehrs- und Tarifverbunds“, holt Pressesprecher Thomas Loibl aus. Fahrgäste würden so in den Genuss bekannter Vorteile kommen wie beispielsweise ein einheitliches Tarifsystem. Der Münchner Verkehrs- und Tarifverbund (MVV) schreibe im Auftrag und Namen des Landkreises gemäß den Beschlüssen des Stadtrats den Stadtbus europaweit aus und schließe die Verträge mit dem Verkehrsunternehmen ab, das den Zuschlag erhält – in diesem Fall mit der Firma deuCon.

Stadt übernimmt Kosten in Höhe von 600.000 Euro

„Wir als Stadt haben hierfür mit dem Landratsamt gemäß der Beschlusslage des Stadtrats eine Kostenübernahmevereinbarung geschlossen“, berichtet der Rathaussprecher. Bisher seien dafür im städtischen Haushalt 400.000 Euro vorgesehen gewesen. Für das Jahr 2022 wurden diese Mittel laut Loibl auf 600.000 Euro erhöht – begründet in den Mehrkosten für Baustellenumfahrungen und als Puffer für potenziell notwendige Verstärkerfahrten.

Vertrag mit Verkehrsunternehmen läuft noch bis Ende 2026

„Laut Aussage des Landratsamts läuft die vertragliche Vereinbarung mit dem Verkehrsunternehmen deuCon hinsichtlich unseres Stadtbusses noch bis Dezember 2026.“ Dabei gelte grundsätzlich, dass umfangreiche Fahrplanänderungen aufgrund des bestehenden Vertragsverhältnisses ausschließlich bei Neuausschreibungen möglich sind und lediglich kleinere, temporäre Anpassungen – wie bei den bereits genannten Baustellenumfahrungen – umgesetzt werden können. Trotzdem würden derzeit erste Abstimmungen laufen, „welche Möglichkeiten es bereits vor dem Jahr 2026 bezüglich einer Anpassung des Stadtbusses an den X-Bus hinsichtlich Taktung und auch Streckenführung geben könnte“.

