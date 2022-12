Für Anto Maric ist Geretsried die dritte Heimat

Von: Doris Schmid

Ein kleines Haus mit Schaufelrad: Anto Maric mit dem Modell einer Wassermühle. Sie wurde in Molve/Kroatien gebaut, er verlegte die Elektrik. © Sabine Hermsdorf-Hiss

Anto Maric liebt seinen Job als Lkw-Fahrer und will ihn bis zur Rente ausüben. In unserer Nationen-Serie stellt er sich und sein Heimatland Bosnien vor.

Geretsried – Anto Maric kam gerade vom Arzt, als ihm auf der Straße ein orangener Lkw ins Auge fiel. Dort stand eines der Fahrzeuge eines Geretsrieder Traditionsbetriebs. Der Elektriker überlegte nicht lange, wurde beim Chef vorstellig und fragte nach Arbeit. Der hielt ihm gleich einen Vertrag unter die Nase. „Ich habe sofort unterschrieben“, erinnert sich Maric. Das war vor sieben Jahren. Seither arbeitet der gebürtige Bosnier als Fahrer bei der Firma Ehgartner Entsorgung.

Geretsried: Anto Maric stellt in der Nationen-Serie Bosnien vor

Maric stammt aus einem Dorf unweit der kroatischen Grenze. Er wuchs mit fünf Schwestern – eine davon ist seine Zwillingsschwester – und drei Brüdern auf. Der Vater war beim Militär und starb, als Anto Maric drei Jahre alt war. Als Anfang der 1990er-Jahre die kriegerischen Auseinandersetzungen auf dem Balkan begannen, siedelte er im Alter von 18 Jahren nach Kroatien über. „Viele Jahre waren wir in Jugoslawien alle eins“, sagt der 49-Jährige. „Aber dann war es nicht mehr sicher in Bosnien.“

195 Länder zählt die UNO auf der Welt. In der Stadt Geretsried sind 106 Nationalitäten registriert (Stand 8. Juni). Unsere Zeitung stellt Menschen aus allen Teilen der Welt vor, die hier eine neue Heimat gefunden haben. © PMS-Grafik

In Kroatien baute sich Maric ein Leben auf. Er arbeitete selbstständig als Installateur und Elektriker, heiratete und gründete eine Familie. Er besaß ein Haus, war politisch interessiert und engagierte sich sogar vier Jahre im Gemeinderat seines Heimatorts Molve. Mittlerweile besitzt er sogar einen kroatischen Pass. Als sich die wirtschaftliche Lage in Kroatien verschlechterte, beschloss Maric, nach Deutschland zu gehen. Erst war er in Berlin, dann kam er nach München. „Bayern ist einfach näher dran gewesen an Kroatien“, sagt er. Denn Frau und Tochter lebten noch in Molve.

Anto Maric kam durch Zufall nach Geretsried

Durch Zufall kam Maric nach Geretsried. Weil er gerne seine Familie bei sich haben wollte und eine größere Wohnung dafür nötig war, fragte der Elektriker auf einer Baustelle seinen Auftraggeber. Maric hatte Glück: Dieser konnte ihm tatsächlich weiterhelfen – mit einer Wohnung in Geretsried. „Von dem Ort hatte vorher noch nicht gehört“, erzählt der verheiratete Familienvater schmunzelnd. So kam es, dass Maric 2014 nach Geretsried zog. Die Wohnung sei ein bisschen zu groß gewesen, räumt er ein. Deshalb suchte sich die Familie nach zwei Jahren ein neues Domizil. Seither leben die Marics in einem Mehrparteienhaus in der Nähe des Chamalièresplatzes.

Geretsried bezeichnet Maric als seine dritte Heimat. Die Stadt habe eine gute Größe. Es sei alles da, was man zum Leben brauche. Mit dem Herzen sei er aber immer noch in Bosnien – und ein bisschen auch in Kroatien. Dorthin reist die Familie regelmäßig für ein paar Wochen, verbunden mit einem Abstecher ins Geburtsland zu einem Bruder, der nach Bosnien zurückgekehrt ist.

Anto Maric liebt seinen Job als Lkw-Fahrer und will ihn bis zur Rente ausüben

Sein Job als Lkw-Fahrer sei sein Traumberuf, schwärmt der 49-Jährige. Seit vier Jahren ist er mit dem gleichen Kollegen – ebenfalls ein Bosnier – auf Tour und nie am gleichen Ort. Unterwegs sein, fahren, den Kollegen helfen, bis die Arbeit erledigt ist. Das gefällt Maric. „Egal, wie lang das dauert“, versichert er. „Wenn wir fertig sind, sind wir fertig.“ Maric verspricht: „Bis zur Rente geh’ ich nicht weg.“ Seinen Arbeitgeber werden diese Worte sicher freuen.

Das Beste aus beiden Welten Geboren bin ich in der Bosnien. Geografisch besteht die Republik aus der Region Bosnien im Norden, die rund 80 Prozent des Staatsgebiets einnimmt, und der kleineren Region Herzegowina im Süden. Hauptstadt und zugleich größte Stadt des Landes ist Sarajevo. Das Land hat knapp 3,5 Millionen Einwohner auf 51 129 Quadratkilometern Fläche.

Das lustigste Missverständnis:

Auf einer Baustelle hat mich jemand auf Bairisch etwas gefragt. Ich habe ihn beim besten Willen nicht verstanden. „Können Sie auch Deutsch sprechen?“, habe ich ihn gefragt.

Der größte Unterschied: In Bosnien ist das Leben leicht und locker. In Deutschland arbeiten viele Menschen oft lang, dann gehen sie schlafen und wieder in die Arbeit.

Was ich an den Deutschen nie verstehen werde: Da fällt mir auch nach längerem Überlegen nichts ein.

In Bayern sagt man „Grüß Gott“, in meiner Muttersprache „Hvaljen Isus“.

Mein Leibgericht ist: Pita, am liebsten mit Fleisch gefüllt. Aber Cevapcici esse ich auch gern.

Was ich an meinem Herkunftsland schätze ist der Schnaps von meinem Bruder.

und an Geretsried: Du hast alles, was du brauchst.

