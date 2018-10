Aquarell-Malerei in der Bücherei

Beim Geretsrieder Kulturherbst spielt auch die Malerei eine wichtige Rolle. Ab Donnerstag sind in der Stadtbücherei Aquarelle heimischer Künstler zu sehen.

Geretsried – Traditionelle Aquarellmalerei von Landschaften, Blumen und Stillleben bildet den Schwerpunkt der Ausstellung, die von Donnerstag, 4. Oktober, bis Sonntag, 14. Oktober, in der Stadtbücherei Geretsried zu sehen ist. Der Kulturverein Isar-Loisach (KIL) organisiert die „Villa Bunterkunst – Kunstausstellung der bildenden Künstler“ anlässlich des Geretsrieder Kulturherbstes.

Bürgermeister Michael Müller eröffnet die Ausstellung zeitgleich mit dem Festival am Donnerstag, 4. Oktober, um 18 Uhr. Für die musikalische Unterhaltung sorgt das Wolfratshauser Duo „Picking Project“. Zu sehen sind Werke von Renate Poller und Beate Bastigkeit aus Wolfratshausen, Otto-Ernst Holthaus aus Grünwald (auch bekannt als Seniorchef des Isar-Kaufhauses) sowie Christa Ocker, Carla Fischer und Wolfgang Prechtl aus Geretsried. Letzterer malt seit über 30 Jahren, zeigt seine Bilder aber jetzt erstmals der Öffentlichkeit.

Die Gemälde aller Künstler zeigen Landschaften, Blumen und Stillleben. Als faszinierend beschreibt der Veranstalter an den Werken von Christa Ocker und Carla Fischer die Zurückhaltung, luftige Transparenz und die Leichtigkeit des Pinselschwungs. Beate Bastigkeit sei bekannt für ihre Detailgenauigkeit und die Liebe zur Blumenwelt. „Der klassischen Aquarellmalerei eilt der Ruf voraus, zu den schwierigsten Malstilen zu gehören“, erklärt der Kulturverein Isar-Loisach. Da es keine Farbe Weiß gibt, sei die hohe Kunst des Weglassens gefragt. „Einmal den Pinsel gesetzt, muss der Strich stimmen.“

Nach der Eröffnung lädt der KIL im Rahmen der Aquarell-Ausstellung zu weiteren Veranstaltungen in die Stadtbücherei an der Adalbert-Stifter-Straße ein. Rollenspiele, Gesellschaftsspiele und Brettspiele können Jung und Alt am Freitag, 5. Oktober, ab 19 Uhr ausprobieren (Anfänger sind willkommen). Am Sonntag, 7. Oktober, ab 16 Uhr steht der Maler und Grafiker Volker Witte, zugleich Stadtrat der Grünen, für ein Künstlergespräch zur Verfügung.

Gunda Gürtler, pensionierte Pädagogin aus Geretsried, gibt am Freitag, 12. Oktober, um 16 Uhr eine Märchenlesung für Kinder. Und am Samstag, 13. Oktober, liest Volker Witte um 16 Uhr für Erwachsene aus den Werken von Loriot. Der Eintritt zu den Veranstaltungen ist jeweils frei.