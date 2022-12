Nächstes Geretsrieder Heft ist fertig

Von: Doris Schmid

Teilen

Brandbekämpfer: Am 15. Januar 1942 postierte sich die Feuerwehr der DAG vor einem Löschfahrzeug. Im Hintergrund ist das heutige Rathaus zu sehen. © Stadtarchiv

Werkschutz, Werkluftschutz und Werkfeuerschutz in den beiden Rüstungsbetrieben DAG und DSC in Geretsried ist das Thema des neuen Geretsrieder Hefts.

Geretsried – Es ist das Gemeinschaftswerk dreier Autoren, wovon zwei nicht mehr leben: das neue Geretsrieder Heft aus der Serie über die Munitionsfabriken. Friedrich Schumacher hat zu Ende geführt, was Arthur Zimprich angefangen und Martin Walter weitergeführt hatte. Es geht um den Werkschutz, den Werkluftschutz und Werkfeuerschutz in den beiden Rüstungsbetrieben DAG und DSC in Geretsried.

Schlussarbeit aus Verpflichtung

Der Werkschutz vor einem Arbeitseinsatz. Das Bild entstand am 1. April 1941 vor der Mannschaftsbaracke. © Stadtarchiv

2015 entschloss sich der Arbeitskreis Historisches Geretsried (AHG), eine Dokumentation über die beiden Munitionsfabriken im Wolfratshauser Frost zu erstellen (wir berichteten). Zimprich erklärte sich bereit, das Thema „Werkschutz, Feuerwehr und Luftschutz“ zu übernehmen. „Mit Elan ist er an die Arbeit gegangen und hat Zeitzeugen zu dieser Thematik befragt“, schreibt Schumacher im Vorwort. Das Ergebnis seien 16 Seiten Manuskript gewesen. Leider konnte der Königsdorfer seine Arbeit aufgrund einer Erkrankung nicht fortsetzen. Deshalb habe er 2018 seine gesamten Unterlagen dem Arbeitskreis zur weiteren Bearbeitung zur Verfügung gestellt.

Arthur Zimprich (†) initiierte das Heft. © Archiv

Trotz angeschlagener Gesundheit übernahm AHG-Mitglied Walter das Projekt. Er forschte zu den verschiedenen Unglücken, die sich in den Werken ereigneten und zum Luftangriff auf die DAG am 9. April 1945. Auch er konnte wegen einer schweren Erkrankung die übernommene Arbeit nicht beenden. „Den sicheren Tod vor Augen, hatte er noch die Kraft, seinen großen Schatz analoger Dokumente und digitaler Konzepte in die Hände des AHG zurückzugeben“, blickt Schumacher zurück. Der heute 81-Jährige übernahm die Unterlagen, um das Werk seiner Mitstreiter zu vollenden. Das sei für ihn Verpflichtung und Ehre zugleich gewesen. Er stellte die Ergebnisse seiner Co-Autoren auf ein gesichertes Fundament, wie er sagt, indem er jedem Kapitel den Inhalt von Verordnungen, Verfügungen sowie Rechtsvorschriften aus der NS-Zeit voranstellte.

Neues Geretsrieder Heft aus der Serie über die Munitionsfabriken

Martin Walter (†) übernahm das Projekt. © Archiv

In der Zeit des Nationalsozialismus’ hatten Werkschutz, Werkluftschutz und Werkfeuerschutz eine gemeinsame übergeordnete Aufgabe: den Schutz von Personen und Sachen in kriegsgewichtigen, „geschützten“ Werken. Weil jede Munitionsfabrik ihren eigenen Werkschutz, ihre eigene Feuerwehr und eigenen Luftschutz mit separaten Gebäuden und mit eigenem Personal hatte, stellt Schumacher diese Bereiche in der Dokumentation getrennt dar.

Bandagierte Köpfe: Das Foto zeigt verletzte Betriebsangehörige der Munitionsfabriken auf der Krankenstation. Die Aufnahme entstand am 15. Juni 1942. © Stadtarchiv

Das Werk der DSC im Wolfratshauser Forst wurde von der Zentrale der „Westfälisch-Anhaltischen Sprengstoff-Actien-Gesellschaft“ (WASAG) in Berlin geplant und gebaut. Auch im heutigen Waldkraiburg entstand ein Werk – mit identischen Gebäuden. Laut Schumacher gibt es Pläne in Waldkraiburg mit den exakten Gebäudenummern der Baustelle „Tal II“ im Wolfratshauser Forst, auf die der AHG zurückgreifen konnte. Ein Glücksfall.

Friedrich Schumacher (81) führte es zu Ende. © Hans Lippert

Zeitzeuge schildert Erinnerungen an Aufbau der DAG

Dankbar ist der AHG für die Schilderungen und Fotos von Johann Herbrik. Er hat als junger Mann den Aufbau der DAG erlebt. „Bei der Arbeit in der Firma eines Verwandten hat er damals zahlreiche Gebäude mit Blitzschutzanlagen ausgerüstet“, berichtet Schumacher. „In dieser Zeit ist er an Fotodokumente gekommen, die er dem Archiv der Stadt Geretsried in den 1980er-Jahren überlassen hat.“ So hat der AHG Aussagen über den Werkschutz und den Werkfeuerschutz mit historischen Fotos belegen können. Herbrik, Gründungsmitglied der Freiwilligen Feuerwehr in Geretsried, starb im Jahr 2016. Schumacher bedauert, dass er Herbrik keine gezielten Fragen mehr stellen konnte.

Das Heft widmet der AHG Arthur Zimprich – Mitbegründer des Arbeitskreises und Initiator zahlreicher Projekte. Von 1948 bis 1955 wohnte er als Heimatvertriebener mit seiner Familie im ehemaligen Pförtnerhäuschen der DSC. Der pensionierte Geschichtslehrer war im vergangenen Jahr im Alter von 78 verstorben.

Das Heft trägt die Nummer 7.7. Zwei weitere aus der Serie „Munitionsfabriken“ sind noch in Planung.

Info

Das neue Heft aus der Serie „Zwei Munitionsfabriken im Wolfratshauser Forst“ wird vom Arbeitskreises auf dem Christkindlmarkt an diesem Wochenende zum Preis von 8,50 Euro verkauft. Eine öffentliche Vorstellung ist für Freitag, 16. Dezember, geplant.

Aktuelle Nachrichten aus Geretsried lesen Sie hier.

Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s auch in unserem regelmäßigen Wolfratshausen-Geretsried-Newsletter.