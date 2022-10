Aus für All-you-can-eat-Buffet in Geretsried: Asien-Perle schließt

Von: Susanne Weiß

Der Mietvertrag für die Asien-Perle in Geretsried wurde nicht verlängert. Der Vermieter, der Bio-Feinkost-Vertrieb LaSelva, platzt aus allen Nähten und sieht keine andere Erweiterungsmöglichkeit. © Hans Lippert

Seit über zehn Jahren gibt es das All-you-can-eat-Buffet in Geretsried. Nun sind die Tage der Asien-Perle gezählt. Der Mietvertrag endet im April.

Geretsried – Was schon länger Stadtgespräch ist, stimmt: Die Tage der Asien-Perle an der Jeschkenstraße sind gezählt. Der Bio-Feinkost-Vertrieb LaSelva, dem das Areal gehört, hat wegen Eigenbedarfs den Mietvertrag für das chinesisch-mongolische Restaurant nicht verlängert. Er läuft noch bis April.

Die Asien-Perle lockt seit über zehn Jahren mit einem teils exotischen All-you-can-eat-Buffet und Show-Cooking in den Geretsrieder Süden. Geschäftsführer Ge Xufeng, der das Restaurant 2017 übernommen hat, macht im Gespräch mit unserer Zeitung seiner Verzweiflung Luft. „Erst Corona, jetzt Krieg, dann die Kündigung.“ Es sei eine Katastrophe. „Ich bin hilflos und weiß nicht, wie ich weitermachen soll“, sagt er. Die Asien-Perle sei das einzige Restaurant dieser Art im Umkreis von 20 Kilometern. „Es ist schade.“

Geretsried: Asien-Perle schließt, LaSelva erweitert

Xufeng hofft, dass er die Asien-Perle in neuen Räumlichkeiten wiedereröffnen kann. Der Bürgermeister, an den sich der Restaurant-Betreiber in seiner Hilflosigkeit gewandt hatte, habe ihm vier Ansprechpartner genannt. Bei ihnen hat Xufeng „leider nichts gefunden“. Er sucht weiter, sieht allerdings noch ein Problem auf sich zukommen: Das üppige Inventar – vom Buffet über Teriyaki-Grill und Küche bis Aquarien. „Ich werde mindestens fünf Lkw brauchen. Wie soll ich das bezahlen?“, klagt Xufeng.

Bio-Feinkost aus der Toskana ist gefragt. LaSelva braucht mehr Platz für den Vertrieb. Da das Unternehmen kein anderes Grundstück gefunden hat, erweitert es am bestehenden Standort – zum Leidwesen der Asien-Perle. © Hans Lippert

Der Vermieter hat Verständnis für die schwierige Lage, in der sich die Asien-Perle befindet. „Es tut uns auch leid“, sagt Peter Hüller, Geschäftsführender Gesellschafter bei LaSelva. Doch habe der Bio-Feinkost-Vertrieb keine andere Möglichkeit. „Wir platzen aus allen Nähten.“ Seit 1990 besitzt das Unternehmen das Grundstück zwischen Jeschken- und Spreestraße. Zwei Gewerbeflächen seien langfristig an Netto und Action-Markt vermietet, so Hüller. LaSelva selbst belegt derzeit 1200 Quadratmeter mit seinem Lager und Büros. Die Räumlichkeiten der Asien-Perle würden 800 Quadratmeter umfassen und ließen sich um die jetzige Terrasse auf 1000 Quadratmeter Lagerfläche erweitern. Dem entsprechenden Antrag auf eine Nutzungsänderung und Anbau hat der Bau- und Umweltausschuss in seiner jüngsten Sitzung das gemeindliche Einvernehmen erteilt.

LaSelva richtet möglicherweise Abholstation für Online-Besteller in Geretsried ein

„Das hilft uns ein paar Jahre weiter“, so Hüller. Die vom Bio-Feinkost-Pionier Karl Egger gegründete Firma produziert italienische Bio-Produkte in der Toskana, die sie hauptsächlich in Deutschland, aber auch in Österreich, der Schweiz, Frankreich, Polen und Tschechien vertreibt. In der deutschen Zentrale in Gräfelfing gibt es einen Direktverkauf. Der Großteil läuft über den Fachgroß- und Einzelhandel, den LaSelva von Geretsried aus versorgt. Von dort gehen auch Online-Bestellungen raus.

Das Unternehmen sei stetig gewachsen, aufgrund der Pandemie sei die Nachfrage rasant gestiegen, so der Geschäftsführer. Im Lager sei es schon länger viel zu eng für die Kommissionierung. „Wir haben uns drei Jahre in der Region bemüht, ob wir irgendwo neu bauen können, bevorzugt in Geretsried oder Gelting“, sagt Hüller, ein gebürtiger Geretsrieder. Das habe allerdings nicht geklappt. So sei die Entscheidung gefallen, den Mietvertrag mit der Asien-Perle nicht zu verlängern und am bestehenden Standort zu bleiben. „Normalerweise hätten wir die Fläche schon viel früher gebraucht.“

Hüller hofft, dass der Umbau zügig beginnen kann und im Herbst 2023 abgeschlossen ist. Einen Direktverkauf wird es in Geretsried nicht geben, möglicherweise eine Abholstation für Online-Besteller aus der Umgebung.

