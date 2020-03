Erschreckend heftige Attacke: 53-Jähriger prügelt Mann ins Krankenhaus - Schläge mit Glasflasche

Bei einem Streit in Geretsried ist ein Mann krankenhausreif geprügelt worden (Symbolbild).

Angreifer ließ nicht von Kontrahent ab

von Florian Naumann schließen

Ein Streit ist in Geretsried am Freitag in heftige Gewalt eskaliert - ein 53-Jähriger prügelte seinen Kontrahenten krankenhausreif.