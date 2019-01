Auf zum Stadtfest nach Chamalières

Bonjour Frankreich: In diesem Jahr besucht Geretsried wieder seine Partnerstadt Chamalières. Anmeldungen sind ab sofort möglich.

Geretsried/Chamalières – Vom 29. Mai bis 2. Juni geht es mit dem Reisebus in die gut 900 Kilometer entfernte Stadt in der Auvergne.

Chamalières ist mit etwa 17 500 Einwohnern die viertgrößte Stadt des Departements Puy-de-Dôme, und sie liegt vor den Toren des Naturparks der Vulkane. Seit 1983 verbindet Geretsried und Chamalières eine Städtepartnerschaft. Wer wieder einmal oder auch zum ersten Mal nach Chamalières reisen möchte, ist herzlich eingeladen, an der Fahrt teilzunehmen, so Edith Peter vom Partnerschaftsverein Geretsried-Chamalières. Für leidenschaftliche Radfahrer gibt es auch noch zwei bis drei freie Plätze in der Gruppe, die mit dem Rad nach Chamalières aufbricht. Los geht’s am 15. Mai. „Nach den ereignisreichen Tagen der Jubiläumsfeier 2018 sind wir im Jahr 2019 zum Stadtfest in Chamalières eingeladen“, teilt Edith Peter mit. „Unsere Freunde in Chamalières sind bereits mitten in der Vorbereitung für eindrucksvolle Tage.“

Lesen Sie auch: Gäste aus Chamalières staunen über die Großbaustelle Karl-Lederer-Platz

Wer mitfahren möchte: Der Reisebus fährt am Mittwoch, 29. Mai, um 6 Uhr morgens los. Die Rückfahrt ist für Sonntag, 2. Juni, um 11 Uhr geplant. Interessierte melden sich per E-Mail bei Edith Peter, psv-ger-cha@web.de, oder per Telefon unter der Nummer 0171/8507186.

nej

Auch interessant: Geretsrieder und ihre Gäste aus Chamalières feiern 35 Jahre Städtepartnerschaft