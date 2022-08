Geretsried: Aufmerksamer Anwohner verhindert Diebstahl

Polizei greift Täter auf

Einen Fahrraddiebstahl vereitelte ein aufmerksamer Anwohner in Geretsried. Der Täter machte sich aus dem Staub, die Polizei erwischte ihn.

Geretsried - Einen Fahrraddiebstahl vereitelte ein aufmerksamer Anwohner am Sonntag gegen 9.20 Uhr an der Sudetenstraße 10. Er hatte einen Mann dabei beobachtet, wie dieser versuchte, an einem versperrten Fahrrad das Schloss aufzusägen. Als der Zeuge den Täter ansprach, machte sich dieser aus dem Staub.

Die Polizei konnte ihn unweit des Tatorts aufgreifen. Laut Pressebericht handelt es sich um einen 66-jährigen Geretsrieder, der in einer psychiatrischen Einrichtung untergebracht ist. Die Polizei brachte ihn dorthin zurück. An dem Fahrradschloss entstand ein Schaden von 50 Euro.

