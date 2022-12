Grüner Treibstoff: Tyczka baut Wasserstoff-Tankstelle

Von: Peter Borchers

Teilen

Übergabe des Förderbescheids: (v. li.) Minister Hubert Aiwanger mit Dr. Frank Götzelmann (Geschäftsführer), Thomas Zorn und Dr. Christoph Stiller von Tyczka. © Tyczka

Das Geretsrieder Unternehmen Tyczka richtet in Augsburg eine öffentliche Tankstelle für grünen Wasserstoff ein. Sie kann Nutzfahrzeuge, Busse und Pkw versorgen.

Geretsried/Augsburg – Die Tyczka Hydrogen GmbH wird eine öffentliche Tankstelle für grünen Wasserstoff im Güterverkehrszentrum (GVZ) Augsburg errichten und betreiben. Ab Anfang 2024 wird an dieser Tankstelle Wasserstoff in den Druckstufen 350 und 700 bar angeboten. Sie kann Nutzfahrzeuge, Busse und Pkw versorgen.

Geretsried/Augsburg: Tyczka baut Wasserstoff-Tankstelle

Bayerns Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger überreichte der Tyczka Hydrogen kürzlich in München den Förderbescheid über zwei Millionen Euro für den Bau der Wasserstofftankstelle im GVZ Augsburg. Mit dem Förderprogramm für eine Wasserstoff-Infrastruktur beschleunige man „die Transformation zu emissionsfreien Antriebstechnologien in Bayern“, wird der Politiker der Freien Wähler in einer Pressemitteilung des Unternehmens zitiert. Dies trage dazu bei, Arbeitsplätze zu sichern und Klimaziele zu erreichen. Tyczka Hydrogen baue die Tankstelle GVZ „und bietet somit den zahlreichen anliegenden Speditionen die Möglichkeit, ihren Lkw-Fuhrpark schrittweise auf Brennstoffzellenfahrzeuge umzustellen. Mit dem Projekt beweist die Firma Weitsicht und Pioniergeist.“

In Zusammenarbeit mit den Unternehmen BayWa und Kloiber baut die Firma mit Stammsitz in Geretsried den bestehenden Multi-Energy-Standort aus. Kunden können dort grünen Wasserstoff tanken – unter anderem vom neuen Produktionsstandort der Hy2B Wasserstoff GmbH im niederbayerischen Pfeffenhausen, an dem Tyczka Hydrogen als Gesellschafterin beteiligt ist. Die Versorgung der Tankstelle gewährleisten firmeneigene Wasserstoff-Trailer.

Tyczka-Tankstellenstandort gut angebunden

Im Rahmen der gemeinsamen Projektentwicklung der Hy2B Wasserstoff GmbH hätten die beiden Mitgesellschafter BayWa und Tyczka Hydrogen Gespräche zur Errichtung eines Tankstellenstandorts für den Schwerlastverkehr an einem Hauptverkehrsweg innerhalb der Wasserstoffregion HyBayern aufgenommen, so Unternehmenssprecher Ulrich Hanke. Das GVZ Augsburg eigne sich nicht nur durch seine gute Anbindung an den Fernverkehr ideal, sondern darüber hinaus auch durch die Nähe vieler Interessenten aus dem Bereich Logistik, Fahrzeugentwicklung und Regionalbusverkehr.

„Unser Fokus liegt auf der Bündelung und Skalierung unserer Aktivitäten im dynamischen Wasserstoffmarkt. Ziel ist es, die unterschiedlichen Kundensegmente in Mobilität, Industrie und F&E effizient und sicher mit grünem Wasserstoff aus regionalen Quellen zu versorgen“, sagt Thomas Zorn, Geschäftsführer der Tyczka Hydrogen. Mit der Tankstelle im GVZ Augsburg schaffe man eine weitere Referenz für die Energiewende in der Mobilität mit Wasserstoff. „Zugleich unterstützen wir die Einführung und den Markthochlauf von klimafreundlichen Nutzfahrzeugen und erhöhen die Attraktivität des Standorts GVZ Augsburg für Logistikunternehmen.“ peb

(Unser Wolfratshausen-Geretsried-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Ihrer Region. Melden Sie sich hier an.)