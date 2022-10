Nachhaltige Planung: Gold für Neubaugebiet „OPUS.G“

Das DGNB-Zertifikat in Gold überreichte Prof. Amandus Samsøe Sattler (Mi.), Präsident der Deutschen Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen (DGNB) an den Projektverantwortlichen Marinus Krämmel (re.) und Architekt Jesko Brandi (li.) überreicht.

Wohnen an der Banater Straße

Das neue Quartier an der Banater Straße „OPUS.G“ kann sich für seine nachhaltige Planung sehen lassen. Bei der Messe Expo Real gab es eine Auszeichnung dafür.

Geretsried – Das neue Quartier „OPUS.G“ an der Banater Straße ist noch nicht fertig gebaut, und hat doch schon die erste Auszeichnung abgeräumt. Bei der Fachmesse Expo Real in München überreichte Prof. Amandus Samsøe Sattler, Präsident der Deutschen Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen (DGNB), der Krämmel-Unternehmensgruppe das DGNB-Zertifikat in Gold.

Geretsried: Auszeichnung für Quartier an der Banater Straße „OPUS.G“

Die zukunftsweisende Quartiersentwicklung erfüllt laut unabhängiger Beurteilung „alle ökologischen, ökonomischen, soziokulturellen und funktionalen sowie technischen und prozessbezogenen Qualitätskriterien“, heißt es in einer Pressemitteilung. Herausragende Ergebnisse erzielte „OPUS.G“ vor allem bei Kriterien wie Flächeneffizienz und Flächeninanspruchnahme. Die soziale und erwerbswirtschaftliche Infrastruktur zur Versorgung über kurze Wege mache das Quartier für Nutzer und Bewohner attraktiv. Miteinander vernetzte soziale und technische Systeme sparten Ressourcen sowie Kosten und steigerten den Nutzerkomfort, so die DGNB. „Punkten konnte auch das Mobilitätskonzept von ,OPUS.G‘, das im Quartier weder fahrenden noch ruhenden Verkehr vorsieht und Angebote für private wie öffentlich nutzbare Mobilitätselemente bereithält.“

Die Krämmel-Unternehmensgruppe baut auf dem ehemaligen Lorenz-Areal 770 Wohnungen, ein Teil davon einkommensorientiert gefördert, samt Kindertagesstätte, Boarding-House, Co-Working-Bereichen sowie Dienstleistern und Gastronomie. „,OPUS.G‘ ist mehr als ein Stadtquartier“, betont der Projektverantwortliche Marinus Krämmel. Die Quartiersentwicklung setze nicht nur architektonisch, sondern auch in sozialer und nachhaltiger Hinsicht Maßstäbe. „Die Auszeichnung mit dem DGNB-Zertifikat in Gold bestärkt uns in unserem Gesamtkonzept und unserem Streben, aus einer ehemaligen Industriebrache ein lebenswertes, vielfältiges und zukunftsweisendes Viertel erwachsen zu lassen.“ sw

