Autofahrer gefährdet Radler - dann zeigt er ihnen den Mittelfinger

Von: Sabine Schörner

Polizeibericht: Gegen einen Autofahrer werden mehrere Strafverfahren eingeleitet. © Symbolfoto / Jens Wolf

Die Polizei meldet: Ein Autofahrer hat in Geretsried drei Radfahrer gefährdet. Zu schnell und ohne Sicherheitsabstand raste er an ihnen vorbei. Dabei blieb es nicht

Ein Verkehsrowdy hat auf dem Isardamm in Geretsried drei Radfahrer gefährdet und beleidigt. Der Vorfall ereignete sich laut Polizei bereits am Donnerstag gegen 16.30 Uhr. Zu dieser Zeit fuhren ein Taufkirchner (53) sowie ein Mann (56) und eine Frau (37) aus Wolfratshausen mit ihren Fahrrädern auf dem Isardamm in Richtung Norden. Auf Höhe der Isardamm-Grundschule wurden zunächst die beiden Wolfratshauser von einem VW Passat mit Tölzer Zulassung überholt. Dabei soll der Fahrer den nötigen Sicherheitsabstand nicht eingehalten haben. Zudem war er mit überhöher Geschwindigkeit unterwegs.

Geretsrieder Polizei berichtet: Autofahrer bedrängt, gefährdet und beleidigt Radler

Damit nicht genug: Durch das geöffnete Fenster streckte der Fahrer den beiden Radlern seinen ausgestreckten Mittelfinger entgegen. Dieselbe beleidigende Geste zeigte er auch dem Taufkirchner, als er diesen überholte. Als die drei Radler den Fahrer bei einer günstigen Gelegenheit zur Rede stellen wollten, machte sich dieser zu Fuß aus dem Staub. „Da das Kennzeichen des VW bekannt ist, dürfte es nur eine Frage der Zeit sein, den Rowdy zu ermitteln“, schreibt die Polizei. Es wurden Strafverfahren wegen Beleidigung sowie eines Verstoßes nach der Straßenverkehrsordnung eingeleitet.

