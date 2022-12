Geretsried: Autofahrer taucht in Gartenteich ab - aus diesem Grund

Mann ignoriert Stoppsignal

Von Peter Borchers schließen

Um einer Verkehrskontrolle zu entgehen, ist ein Autofahrer aus Geretsried im wahrsten Sinne des Wortes abgetaucht - und zwar in einem Gartenteich.

Geretsried - Der 42-Jährige war am Mittwoch gegen 23.20 Uhr mit seinem Kia auf der Elbestraße unterwegs, als ihn eine Streifenbesatzung der der Polizeiinspektion Geretsried kontrollieren wollte. Der Geretsrieder ignorierte das Stoppsignal der Beamten, gab Gas und flüchtete ins angrenzende Wohngebiet.

Am Amselweg sprang er aus seinem noch rollenden Wagen und lief in ein Grundstück am Rabenweg, wo er versuchte, sich in einem Gartenteich zu verstecken. „Er tauchte somit im wahrsten Sinne des Wortes ab“, schreibt die Geretsrieder Polizei in ihrem Bericht. Währenddessen rollte der führerlose Kia gegen eine Sitzbank sowie den Blumenkübel einer Metzgerei und richtete Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro an. Die Polizisten fanden 42-Jährigen pitschnass und frierend im Wasser liegend und brachten ihn in ihre Dienststelle.

Der Grund seines Fluchtversuch war recht schnell klar: Der Mann war stark alkoholisiert und hatte keinen Führerschein. Die Beamten fuhren ihn zur Blutentnahme in die Kreisklinik nach Wolfratshausen. Sein Auto wurde abgeschleppt. Gegen den Geretsrieder laufen nun Ermittlungen wegen Gefährdung des Straßenverkehrs, Fahrens ohne Fahrerlaubnis und Verkehrsunfallflucht.

peb

