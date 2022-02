Protest in der Hollywood-Kurve: Das steckt dahinter

Kurzes Intermezzo: Am Donnerstagvormittag stand dieser Protest-Banner in der sogenannten Hollywood-Kurve. © Sabine Hermsdorf-Hiss

Nur kurz stand das Banner in der sogenannten Hollywood-Kurve in Geretsried: Mit ihm wollen B11-Gegner ihrem Ärger Luft machen. Sie wählten nur den falschen Ort.

Geretsried – Nur kurz währte der neuerliche Protest gegen die B11-Verlegung der Gruppierung um den Wolfratshauser Heinz Wensauer am Donnerstagvormittag. Seine Mitstreiter und er hatten laut eigenen Angaben nachts ihr Banner in der sogenannten Hollywood-Kurve an der Bundesstraße 11 aufgestellt. Bis zur Mittagszeit war es wieder weg.

Der Hintergrund: Vor den Toren Geretsrieds wurde auf Plakaten über Wochen eine „absichtlich geplante Staufalle für Baulandgewinnung“ angeprangert. Ende Januar sei er vom Landratsamt aufgefordert worden, die Bauzäune mit Blick auf die Verkehrssicherheit zu entfernen, berichtet der 80-jährige Wensauer.

Geretsried: B11-Gegner stellen Banner in Hollywood-Kurve auf

„Ich habe sie vor Ablauf der Frist entfernt, ich will ja nicht anecken“, sagt er. Alternativ habe er nun, quasi als „bayerische Posse“ das Banner neben dem geduldeten Geretsried-Schriftzug aufgestellt. „Gleiches Recht für alle“, findet Wensauer. Die Stadt könne ihm aber auch einen Platz auf der Böhmwiese zuweisen.

Die Kommune ließ sich am Donnerstag auf keine Diskussionen ein. „Der städtische Bauhof hat es entfernt“, meldete Pressesprecher Thomas Loibl am frühen Nachmittag Vollzug. Das Banner sei widerrechtlich auf städtischem Boden angebracht worden. „Der Eigentümer kann es sich bei uns abholen. Von einer Anzeige sehen wir ab.“

sw

