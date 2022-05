Privatleute sammeln 235 Tonnen Hilfsgüter für die Ukraine - und es geht noch weiter

Von: Sabine Hermsdorf-Hiss

Eine Hilfslieferung für ein Waisenhaus: Bereits 235 Tonnen Sachspenden haben Privatleute für die Ukraine gesammelt. © Privat

Privatleute aus Geretsried, Bad Tölz und Königsdorf sammeln zusammen mit der „Grenzenlosen Kinderhilfe“ für due Ukraine. „Es fehlt an allem“, sagen sie.

Geretsried/Bad Tölz/Königsdorf – Am Anfang war das Ei. Genauer gesagt 17 280 Stück. Kurz vor Ostern, der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine hatte knapp zwei Wochen vorher begonnen, stieß die Geretsrieder Landwirtin Alexandra Zwickl auf den Aufruf des Montessori-Vereins Bad Tölz, der gemeinsam mit der Organisation „Grenzenlose Kinderhilfe“ um Unterstützung bat. „Was lag für mich näher, als Lebensmittel zu besorgen?“, so die 39-Jährige im Gespräch mit unserer Zeitung. „Ich sitze doch praktisch an der Quelle.“

Die Lieferung von 17 280 Eiern in die Ukraine sollte keine Eintagsfliege bleiben. Zwickl intensivierte den Kontakt zur „Grenzenlosen Kinderhilfe“ und stieß auf Saskia Groos. Sie ist in der Stiftung für die deutsche Kommunikation und Koordination der Sammelstellen, Transporter und Fahrer zuständig und hält den Kontakt zu staatlichen Stellen und Medien. Sie selbst kennt den Gründer der „Grenzenlosen Kinderhilfe“, Janos Mester, persönlich. Die Organisation unterstützt ganz direkt ukrainische Waisenhäuser in Nagydobrony und Munkacs.

Das Foto zeigt (stehend, v.li.) den Gründer der „Grenzenlosen Kinderhilfe“, Janos Mester, Koordinatorin Saskia Groos, Landwirtin Alexandra Zwickl, Fahrer Helmut Stark und Helferin Sarina Raitl sowie (vorne) Fahrer Heinrich Grau und Helferin Murml Gold. © Sabine Hermsdorf-Hiss

„Shuttle-Service“ zwischen dem Oberland und der Ukraine

Der Kreis der Helfer vergrößerte sich weiter: Murml Gold aus Königsdorf versucht, für ein Krankenhaus in Skole das Notwendigste aufzutreiben. „Es fehlt an allem“, sagt sie, „von Verbandsmaterialien über Desinfektionsmittel bis hin zu Blutzuckermessgeräten.“ Ihr Aufruf brachte ungeahnte Erfolge: Von der Asklepios-Stadtklinik in Bad Tölz wurden ihr 40 Krankenbetten in Aussicht gestellt.

Frisches Obst wurde unter anderem für ukrainische Kinder gespendet. © Privat

Mittlerweile fahren die Unterstützer immer wieder zu einem Münchner Großmarkt, um Obst, das nicht mehr in den Verkauf geht, einzusammeln – Äpfel, Birnen, Orangen. „20 Stunden später hält die Frucht ein Kind in der Ukraine in Händen“, erzählt Alexandra Zwickl und zeigt wie zum Beweis ein Foto, auf dem ein kleines Mädchen an einer Orange riecht. Inzwischen hat sich eine Art „Shuttle-Service“ entwickelt. „Wir bekommen die Bedarfslisten, nach denen wir versuchen, alles zu besorgen“, berichtet Saskia Groos.

Transportiert wird alles mit Lastwagen, die Firmen unentgeltlich zur Verfügung stellen. Ein „Fahrerpool“ aus 30 bis 40 Ehrenamtlichen steht bereit. „Nur die Sache mit dem Sprit macht uns Sorgen“, sagt Murml Gold. Pro Fahrt braucht ein Lkw Treibstoff im Wert von rund 1000 Euro, die ebenfalls durch Spenden finanziert werden müssen. Um hier sparen zu können, haben die Helfer sich in einem C+C-Großmarkt in Ungarn ein Kundenkonto besorgt. „Wir kaufen dann vor Ort ein und geben es weiter“, berichtet Groos.

Die Bilanz kann sich sehen lassen: Über zahlreiche Sammelstellen wie bei Zwickl in Geretsried, Gold in Königsdorf und dem Montessori-Kinderhaus in Bad Tölz konnten bereits 235 Tonnen Hilfsgüter – darunter 51 840 Eier – mit 78 Lkw auf den Weg gebracht werden. Ein Ende der Hilfsaktion ist aufgrund der anhaltenden Kämpfe nicht in Sicht. „Wir brauchen weiter Spenden“, betonen die Frauen. „Jeder darf sich angesprochen fühlen, egal, ob Firma oder Privatperson. Wir garantieren, dass alles 1:1 ankommt.“

Eine Liste der benötigten Hilfsgüter findet sich unter www.murmlgold.com/de/grenzenlose-kinderhilfe im Internet. Spenden können auf folgendes Konto überwiesen werden: Grenzenlosen Kinderhilfe, IBAN: HU 1611600006 00000000 83451166, BIC: GIBA HUHB, Stichwort „Ukraine-Hilfe“.

