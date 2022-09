Baustoffmangel: Gearbeitet wird dort, wo Material verfügbar ist

Von: Doris Schmid

Baken und Bagger: An der Oberfläche der Egerlandstraße muss noch einiges gemacht werden, bis sie wieder befahren werden kann. © Sabine Hermsdorf-Hiss

Die Wiederherstellung der Egerlandstraße gleicht einem Fleckerlteppich. An vielen Ecken wird gleichzeitig gearbeitet – je nach Materialverfügbarkeit.

Geretsried – Seit Monaten wird an der neuen Oberfläche der Egerlandstraße in der „Neuen Mitte“ in Geretsried gearbeitet. Am Anfang und am Ende schaut’s schon ganz gut aus. Nur im langen Mittelstück hakt’s noch. Da fehlen zum Teil noch die Muldensteine, der Asphalt und weitere Einbauten. Stadtbaurat Rainer Goldstein ist froh über jeden Fortschritt auf der Baustelle. Die Beschaffung von Baumaterialien stellt Planer wie Ausführende bisweilen vor Herausforderungen.

Seit gut einer Woche ist der tropfenförmige Kreisel an der Einmündung zum Fasanenweg befahrbar, und der Verkehr kann wieder fließen. Vor dem Intersport Utzinger und der Paracelsus-Apotheke wurden die alten Gehwegplatten herausgerissen und der Bereich mit Asphalt aufgefüllt. „Wir arbeiten uns gerade um den Tropfen herum“, sagt Goldstein beim Ortstermin. Soll heißen: Auch die Ecke auf der gegenüberliegenden Seite vor der Kind-Filiale wird asphaltiert, ebenso wie der Gehweg vor dem Isar-Kaufhaus, dem Schmid-Bäck’ und dem Istanbul-Supermarkt. Das haben die Läden und Gastronomen am anderen Ende der Baustelle schon hinter sich. Mitte bis Ende Oktober soll dann die gelbe Deckschicht aufgebracht werden.

Die Hüllen fallen: Am Gebäude der Sparkasse ist das Gerüst bereits größtenteils abgebaut. © Sabine Hermsdorf-Hiss

Der Plan von Goldstein schaut aus wie ein bunter Fleckerlteppich. Jeder farbig markierte Bereich steht für einen Mini-Bauabschnitt. „Es sind die kleinen Dinge, die fehlen“, sagt der Stadtbaurat. „Die Lager sind leer, die Bestellzeiten lang.“ Aus diesem Grund wird auf der Baustelle mal hier und mal dort weitergearbeitet – je nach Materialverfügbarkeit.

Vor dem BGZ2 sind neben Außengastronomie auch ein Brunnen und begrünte Inseln vorgesehen. Goldstein hofft, dass Anfang November mit der Unterkonstruktion dafür begonnen werden kann. Bis der Brunnen kommt, wird es Februar oder März werden, meint der Fachmann. „Schneller geht es nicht.“ In diesem Bereich werden auch die beiden Bushaltestellen platziert. Die Fahrbahn lässt sich bereits erahnen. Bis sie asphaltiert werden kann, dauert es allerdings noch. Da greift ein Rädchen ins andere: Erst, wenn alle Arbeiten an der Fassade des neuen Sparkassen-Gebäudes erledigt sind, kann das Gerüst inklusive Aufzug komplett abgebaut werden. „Erst dann kommen wir an den Gehwegbereich hin und können weiter machen.“

Kreuzungspunkt: Stadtbaurat Rainer Goldstein am Übergang zum Karl-Lederer-Platz. © Sabine Hermsdorf-Hiss

In Richtung Karl-Lederer-Platz ist die Sicht seit einiger Zeit wieder frei. Neben dem C & A soll wie auf dem Karl-Lederer-Platz ein kleiner Wasserlauf entstehen. Diese Arbeiten sind für Ende Oktober eingeplant. Auch die Gorilla-Skulptur kann nach Ende der Bauarbeiten wieder auf ihren angestammten Platz zurückkehren.

Wann die Fahrbahn für den Verkehr freigegeben wird, dazu kann Goldstein keine näheren Angaben machen. Zu viel hänge von der Materialbeschaffung ab – auf der Baustelle werde eineinhalb bis eine Woche im Voraus geplant. „Vielleicht können wir in zwei Wochen mehr sagen“, meint der Rathausmitarbeiter. Doch eine asphaltierte Fahrbahn reiche nicht aus, dass der Verkehr – künftig in Schrittgeschwindigkeit – wieder rollen kann. Die Straße müsse auch verkehrssicher sein, sagt Goldstein. Ob und wie der Karl-Lederer-Platz von der Egerlandstraße aus befahrbar sein wird, ist noch offen. Wie berichtet steht im Raum, dass der Platz in der Stadtmitte eine Fußgängerzone wird. „Das wird in einer der nächsten Stadtratssitzungen ein Thema sein.“

