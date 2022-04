BGZ2: Vermietung der neuen Wohnungen hat begonnen

Von: Susanne Weiß

Im BGZ2 an der Egerlandstraße läuft der Innenausbau. © Hans Lippert

Auf der Baustelle für das BGZ2 an der Egerlandstraße läuft der Innenausbau. Die Vermietung der Wohnungen hat begonnen. Erste Besichtigungen finden statt.

Geretsried – Die großen Gewerbeeinheiten im Neubau der Baugenossenschaft Geretsried (BG) an der Egerlandstraße sind bereits an den Discounter Aldi und die Drogeriekette Rossmann vergeben. Inzwischen hat auch die Vermietung der 95 Wohnungen begonnen.

Seit 2019 haben sich laut einer Mitteilung der BG circa 280 Interessenten für die 86 freifinanzierten Ein- bis Vier-Zimmer-Wohnungen in Geretsried vormerken lassen. Sie wurden angeschrieben, um ihr Interesse zu erneuern und zur Besichtigung zu kommen. „13 Vorverträge konnten auch bereits abgeschlossen werden.“ Neun Wohnungen gehören zu drei Wohngruppen mit Gemeinschaftsraum. Sie wurden an soziale Träger vergeben, die die Untervermietung selbstständig durchführen. Bewerbungen für zwei oder drei kleinere Gewerbeeinheiten im Erdgeschoss sowie eine Bürofläche im Obergeschoss nimmt die Baugenossenschaft an.

Baugenossenschaft errichtet mit BGZ2 neues Wohn- und Geschäftshaus

Der exakte Mietstart steht noch nicht fest. Derzeit läuft der Innenausbau. Er wird von Nord nach Süd durchgeführt, so die Baugenossenschaft. „Estricharbeiten sind in etwa zur Hälfte abgeschlossen, im fünften Obergeschoss wurden bereits Trockenbauwände gesetzt, und die Wohnungseingangs-Zargen sind zu 70 Prozent montiert“, heißt es in der Mitteilung. Die ersten Bäder wurden gefliest und mit Sanitärgegenständen ausgestattet.

Aufgrund der sehr milden Temperaturen im März 2022 konnte die Montage der Wärmedämmung im Außenbereich frühzeitig wieder aufgenommen werden, sodass auch die Putzarbeiten der Kaltfassade bereits angelaufen sind. „Die Fenstermontage konnte bereits komplett abgeschlossen werden“, schreibt die BG. Mit Sorge blicke man auf die in den Medien angekündigten Materialengpässe aufgrund des Ukraine-Kriegs. „Wir hoffen, dass der Bauzeitenplan eingehalten werden kann und die Fertigstellung im Herbst 2022 weiterhin zu halten ist.“

Die Baugenossenschaft übergibt nach und nach die öffentlichen Bereiche der Egerlandstraße an die Stadt. Die Oberfläche soll abhängig von der Witterung bis Ende des Jahres mit Brunnen und Grünflächen wiederhergestellt werden. sw

