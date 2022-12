BGZ2: Erste Mieter ziehen im Dezember ein

Von: Doris Schmid

In weiten Teilen fertig: Die Baugenossenschaft Geretsried hat das neue Wohn- und Geschäftshaus BGZ2 gebaut. Die Sparkasse hat ihren Neubau bereits eröffnet. © Hans Lippert

Das BGZ2 an der Egerlandstraße ist bald fertig. Die ersten Mieter ziehen im Dezember ein. Die Baugenossenschaft hat allerdings noch ein Sorgenkind.

Geretsried – Noch in diesem Jahr werden im BGZ2 die ersten Umzugskartons ausgepackt – allerdings nur von vier Parteien. Die meisten privaten und alle gewerblichen Mieter ziehen erst im kommenden Jahr in das Wohn- und Geschäftshaus der Baugenossenschaft Geretsried (BG) an der Egerlandstraße.

Geretsried: Baugenossenschaft nimmt BGZ2 an Egerlandstraße in Betrieb

50 der gut 90 Wohnungen sind laut BG-Geschäftsführer Wolfgang Selig fest vermietet. „20 sind im Besichtigungsverfahren“, sagt er im Gespräch mit unserer Zeitung. Dass noch nicht alle Wohnungen vermietet sind, überrasche ihn nicht. „Von September bis Dezember hatten wir eine stagnierende Phase.“ Das führt er auf die Debatte um die Energiepreise zurück. „Das hat viele Menschen verunsichert, die sich vielleicht gefragt haben, ob sie sich die Nebenkosten dann noch leisten können.“ Aber die Nachfrage ziehe langsam wieder an. „Ich bin optimistisch, dass wir das vollvermietet bekommen“, sagt er.

Wolfgang Selig Geschäftsführer der Baugenossenschaft. © sh/Archiv

Der Verkehr wird auf der Egerlandstraße wie berichtet erst im Sommer wieder rollen. Aber seit vergangenen Freitag gibt es zumindest einen Fußweg vom BGZ1 in Richtung Fasanenweg. Darüber ist der BG-Geschäftsführer sehr froh. „Das hilft uns bei der Vermarktung.“ In der ersten Etage ist neben den Wohnungen eine Bürofläche von 116 Quadratmetern entstanden, die immer noch auf dem Markt ist. Doch da sei es „zappenduster“, räumt Selig ein. „Das ist unser Sorgenkind.“ Auch noch nicht vermietet ist die Gastronomiefläche im Erdgeschoss. Aber es gibt laut Selig Aspiranten. Er geht von einer Eröffnung im Sommer aus. „Da sind wir am meisten im Rückstand, da ist noch nicht einmal der Estrich drin.“ Keine Sorgen muss sich der Geschäftsführer über die Mikroshops machen. Die drei kleinen Läden seien alle vermietet und werden vermutlich zusammen mit Aldi und Rossmann ihre Pforten öffnen. Der Supermarkt und die Drogerie haben den 9. März anvisiert.

An Weihnachten werden Stellplätze freigegeben

Zu Verzögerungen ist es bei der Tiefgarage gekommen, weil der Prüfsachverständige für den Brandschutz unerwartet verstorben sei, berichtet Selig. Aber: An Weihnachten könne zumindest der Teil mit den privaten Stellplätzen freigegeben werden. Sie sind über die Zufahrt Nord in Geretsried erreichbar. Geschäftsführer Selig dankt in diesem Zusammenhang allen Beteiligten – vom Kreisbrandrat bis zur Geretsrieder Feuerwehr –, die das möglich gemacht hätten. „So haben wir das beschleunigen können.“

Bekanntermaßen verlagert Rossmann seinen Standort vom Karl-Lederer-Platz an die Egerlandstraße. Für die dann frei werdende Fläche im BGZ1 gibt es Selig zufolge einen Nachmieter, der ein paar Änderungswünsche hat. Nach einer etwa dreimonatigen Umbauphase soll im Sommer Eröffnung sein. Welches Gewerbe sich in der „Neuen Mitte“ ansiedelt, will der BG-Geschäftsführer nicht verraten. Dann gibt er doch ein Detail preis: „Es ist Einzelhandel, aber kein Lebensmitteleinzelhandel.“

