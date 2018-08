Baustelle wird zur Partymeile: Geretsried feiert Beach-Fest auf Karl-Lederer-Platz

Der Verein ProCit veranstaltet zusammen mit der Stadt Geretsried und der Firma Krämmel am 15. September ein Baustellen-Beach-Fest. Alle Details gibt‘s hier.

Geretsried – Zwischen Kränen, Gerüsten und Betonklötzen sieht es auf der Großbaustelle am Karl-Lederer-Platz eindeutig nicht nach Party aus. Doch das soll sich ändern: Am Samstag, 15. September, veranstaltet der Einzelhändlerverein ProCit mit Unterstützung der Stadt und der Firma Krämmel von 10 bis 22 Uhr ein Baustellen-Beach-Fest für alle Geretsrieder. Details erläuterten die Organisatoren am Donnerstag in einem Pressegespräch.

In knapp zwei Wochen wird der zukünftige Karl-Lederer-Platz zum Sandstrand umfunktioniert. Palmen, eine Cocktailbar, Liegestühle und ein Eiswagen sollen Sommerstimmung verbreiten, erklärte Frederik Holthaus, Zweiter Vorsitzender von ProCit. Dort wird auch ein Beachvolleyballfeld errichtet, auf dem zuerst die Profis der VSG Isar-Loisach ihr Können zeigen. Am Nachmittag sind Interessierte eingeladen, am Training teilzunehmen, bevor im Anschluss in Vierer-Teams gespielt wird. Nach dem Fest soll der Sand der VSG Isar-Loisach für die geplante Anlage in Wolfratshausen überlassen werden.

Besucher können in einem Sandhaufen auf Schatzsuche gehen, für die die umliegenden Geschäfte Preise gestiftet haben. Die Klecks-Schule der Phantasie lädt Mädchen und Buben ein, Bauzäune mit Acrylfarben bunt zu bemalen. Außerdem installiert die DAV-Sektion Wolfratshausen im Rohbau des „Puls G“ eine Boulderwand.

Doch das Fest soll nicht nur unterhaltsam, sondern auch informativ sein. „Vertreter der Firma Krämmel sowie der Stadt werden vor Ort sein, um über die Baustelle und die Zentrumsgestaltung zu informieren“, sagte Holthaus. Vormittags und nachmittags finden je zwei Führungen statt. Besucher haben zudem die Möglichkeit, mithilfe einer Virtual-Reality-Brille zu sehen, wie das Gelände nach seiner Fertigstellung aussehen wird.

Lesen Sie auch: Baustelle auf dem Karl-Lederer-Platz ist so groß wie nie: Zahlen und Fakten

Die Egerlandstraße wird ebenfalls in die Feierlichkeiten miteinbezogen: Zwischen dem Modehaus C&A und Fasanenweg können Gäste auf der Gastromeile flanieren und sich Gegrilltes, Steckerlfisch, Pizzen und Getränke schmecken lassen. Auf Höhe der Gorilla-Skulptur wird eine Bühne aufgebaut. Von 15 bis 17 Uhr spielt die Münchner Band Bavaschoro bayerisch-brasilianische Klänge, von 18 bis 20 Uhr gibt die Geretsrieder Gruppe Kasis Korner Klassiker zum Besten.

Die Händler rings um die Baustelle sollen von der Veranstaltung profitieren und haben bis 18 Uhr geöffnet. Viele bieten Aktionen an, in der Buchhandlung Ulbrich etwa gibt es eine Bilderbuchlesung, bei Tee-Siebert kann Eistee verkostet werden.

Wettertechnisch sind die Veranstalter gewappnet: Sie hoffen zwar auf einen schönen Spätsommertag. „Doch in Oberbayern muss man auch eine Regenlösung parat haben“, sagte ProCit-Vertreter Holthaus. Im Fall der Fälle würden Zelte aufgestellt, Volleyball könne auch bei Nieselregen gespielt werden. Um dem erwünschten Besucherandrang gerecht zu werden, wird die Böhmwiese als Parkplatz geöffnet.

Auch interessant: Krämmel erläutert Details zum neuen Wohngebiet auf dem Geretsrieder Lorenzareal

„Das Ganze ist eine logistische Herausforderung für die Baustelle“, machte Korbinian Krämmel, Geschäftsführer der Baufirma, deutlich. Das „Mammutprojekt“ sei nur in Zusammenarbeit mit vielen Partnern möglich, die nun auch das Fest als gemeinsame Aktion organisieren. Der Zeitpunkt dafür ist laut Holthaus gut gewählt. „Wir haben fast Bergfest.“ Ende 2019 sollen die Maßnahmen fertiggestellt werden. „Die Entstehung der Neuen Mitte birgt auch eine Belastung“, machte Dritter Bürgermeister Gerhard Meinl deutlich. Mit dem Fest solle das Positive dieses langwierigen Projekts hervorgehoben werden. mh

Lesen Sie auch: Ein Jahr Baustelle am Karl-Lederer-Platz: Händler und Dienstleister ziehen Zwischenbilanz