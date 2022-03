Geretsried baut raumlufttechnische Anlagen an Schulen ein

Klassenarbeit der anderen Art: In den Pfingst- und auch in den Sommerferien sollen raumlufttechnische Anlagen in den städtischen Schulen in Geretsried eingebaut werden. Symbo Stadt soll sich zu Funktionsfähigkeit der Anlagen äußern © Rolf Vennenbernd/dpa

Die Planungen für raumlufttechnische Anlagen an den städtischen Schulen laufen. Bis Ende des Jahres sollen sie für frische Luft in den Klassenzimmern sorgen.

Geretsried – Mobile Luftfilter waren vergangenen Sommer das Thema. Landauf, landab wurde diskutiert, ob deren Anschaffung in Zeiten der Corona-Pandemie für mehr Sicherheit an Schulen sorgen könnte. In Geretsried entschied sich der zuständige Stadtratsausschuss dagegen. Stattdessen wurde die langfristige Lösung beschlossen. Die Planungen laufen und werden voraussichtlich bis Ende des Jahres umgesetzt sein.

Wie berichtet sollen in den Klassenzimmern der städtischen Schulen raumlufttechnische Anlagen eingebaut werden. Sie tauschen die verbrauchte gegen frische Luft und temperieren diese entsprechend der Jahreszeit. An der Karl-Lederer-Grundschule gibt es bereits eine zentrale Lüftungsanlage. An der Isardamm-Grundschule, der Karl-Lederer-Mittelschule und der Adalbert-Stifter-Mittelschule müssen die Geräte nachgerüstet werden.

Raumlufttechnische Anlagen an städtischen Schulen: Planungen laufen

Für die Maßnahme bekommt die Stadt Fördermittel vom Bund, teilte Bürgermeister Michael Müller (CSU) jüngst dem Stadtrat mit. Patrik Kohlert (Geretsrieder Liste) hatte sich nach dem Sachstand erkundigt. Die Zusage über 500 000 Euro für die Isardamm-Grundschule sei im November vergangenen Jahres gekommen. Der Förderbescheid für die Karl-Lederer-Mittelschule über die gleiche Summe ging Anfang Dezember ein. Jeweils innerhalb eines Jahres müsse man alles fertig bekommen. „Der Zeitplan ist ambitioniert. Aber wir sind guter Dinge“, so der Rathauschef.

An der Isardamm-Grundschule geht es um 15 Klassenzimmer sowie drei Fach- und Nebenräume. 21 Klassenzimmer sowie fünf Fach- und Nebenräume an der Karl-Lederer-Mittelschule wollen ausgestattet werden. In jedem Raum wird ein Gerät, in großen Räumen werden zwei Geräte benötigt. Die Ausstattung von Lehrerzimmern und Verwaltungsräumen wird nicht gefördert. Beide Projekte wurden in nicht öffentlicher Sitzung an Fachplaner übergeben, die derzeit daran arbeiten. „Laut Zeitplan soll im März die Ausschreibung starten, Anfang April ist Submission und Vergabe im Haupt- und Finanzausschuss“, erklärte Müller. Über die Pfingst- und Sommerferien solle der Einbau der Geräte erfolgen.

Mobile Luftfilter fallen durch

Für die Adalbert-Stifter-Mittelschule erhält die Stadt keine Fördermittel. „Weil alle Schüler über zwölf Jahre alt sind“, ergänzte der Bürgermeister. Der Einbau könne also nur erfolgen, wenn Mittel im städtischen Haushalt bereitgestellt werden.

Als der Haupt- und Finanzausschuss sich für diese „kostenintensivere, aber nachhaltigere Lösung“ ausgesprochen hat, stand der Vorschlag im Raum, wenigstens mal das eine oder andere mobile Gerät auszuprobieren. „Es wurden vier Hersteller in den Schulen getestet“, berichtet Pressesprecher Thomas Loibl auf Nachfrage unserer Zeitung. Die Erfahrungen seien durchwachsen gewesen. „Ein Hersteller wurde positiver bewertet, was Lautstärke und Platz angeht.“ Für den Nutzen gebe es allerdings keine wissenschaftlichen Belege.

Stadt soll sich zu Funktionsfähigkeit der Anlagen äußern

Vertreter der Grundschul-Elternbeiräte hatten die Diskussion um Luftfilter in der betreffenden Ausschusssitzung verfolgt und waren enttäuscht, dass keine mobilen Geräte angeschafft werden. „Weiterhin sind wir der Meinung, dass mobile Luftfilter einen wichtigen Baustein in den Schutz- und Hygienemaßnahmen an Schulen und zur Aufrechterhaltung eines regulären Präsenzunterrichts darstellen“, erklärt Ingo Klagge im Namen des Elternbeirats der Karl-Lederer-Grundschule gegenüber unserer Zeitung.

Die durch die Stadtverwaltung für die Karl-Lederer-Grundschule ins Feld geführten stationären Raumlüftungsanlagen seien zu begrüßen, sagt Klagge. Allerdings liege der Schwerpunkt auf der Funktionsfähigkeit der Anlagen – und dass diese den Bedürfnissen der Raumbelüftung während der aktuellen Corona-Pandemie angepasst seien. „Diesen Nachweis hat nach unserem Wissensstand die Stadt noch nicht erbracht“, berichtet Klagge. Der Elternbeirat fordere daher, dass sich die Stadt Geretsried als zuständiger Sachaufwandsträger „schnellstens zum technischen Zustand und der Funktionsfähigkeit äußert“.

