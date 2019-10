Achtes PiPaPo-Festival: Das ist geboten

Mit Humor die Welt retten will der Kulturverein Isar-Loisach wieder beim PiPaPo-Festival. Heuer findet es vom 13. bis 29. November statt.

Geretsried –Unter dem Motto „Nur noch kurz die Welt retten“ veranstaltet der Kulturverein Isar- Loisach (KIL) vom 13. bis 29. November das mittlerweile achte PiPaPo-Festival. Bei der Vorstellung des Programms im Café Schmid-Bäck‘ lobte Vize-Bürgermeister Hans Hopfner die auch als Geretsrieder Kulturtage bekannte Veranstaltungsreihe und ließ sich von den Protagonisten im wahrsten Sinne des Wortes auf den Arm nehmen.

2012 fand das Festival für Pinsel, Pauke und Poesie zum ersten Mal statt. Mittlerweile hat sich die lebendige Mischung aus Konzerten, Kabarettauftritten und Kunstausstellungen längst etabliert. Grund genug für die Stadt, die Kulturtage mit 10 000 Euro zu unterstützen. „Sie tragen zur Bereicherung der kulturellen Landschaft in Geretsried, Wolfratshausen und Umgebung bei“, lobte Hans Hopfner.

Dass der Songtitel „Nur noch kurz die Welt retten“ von Tim Bendzko zum Motto auserkoren wurde, unterstreicht den Bildungsanspruch einiger Veranstaltungen. „Wir wollen dem Publikum Denkanstöße geben, dabei aber auf den erhobenen Zeigefinger verzichten“, erklärte KIL-Vize-Vorsitzende Andrea Weber. Bestes Beispiel ist der unterhaltsame Abend „Brexit oder Brexnot“, den die Ickingerin Vanessa Magson zusammen mit Freunden am 23. November präsentieren wird. „Wir wollen mit Humor ein ernstes Thema ansprechen“, kündigte Magson ein. Mit umgetexteten Liedern von Queen und den Beatles sowie Sketchen und Gedichten soll die „geografische Unmöglichkeit einer ad absurdum geführten getriebenen politischen Entscheidung“ symbolisiert werden.

Wenige Stunden davor lädt Friederike Krüger ebenfalls in der Kulturbühne zum Workshop „Werkstatt Zukunft“ ein. Dabei sind die Teilnehmer aufgerufen, Porzellan, Holz oder Tabletts zur Verarbeitung mitzubringen. „Der Werkstatt-Tag zum Upcycling von ausgedienten Teilen ist mein Beitrag zur Nachhaltigkeit“, verspricht Krüger. Während für diese beiden Veranstaltungen Eintritt verlangt wird, geht die Kleidertausch-Party am Eröffnungstag kostenlos über die Kulturbühne. Nach einem Glas Gratis-Prosecco können Besucher nicht mehr benötigte Hosen, Blusen, T-Shirts und Röcke tauschen. Die übrig gebliebene Ware und der Gewinn der Veranstaltung gehen an den Verein „Frauen helfen Frauen“ und die Arbeiterwohlfahrt (AWO).

Für musikalische Höhepunkte sorgen unter anderem die mittlerweile international bekannte Jazz-Saxofonistin Stephanie Lottermoser (19. November), der unverwüstliche KIL-Sirenenchor (24. November) und die „Bonny Tones“ (29. November). „Schirmfrauen“ der Veranstaltung werden die Wolfratshauser Bürgermeisterkandidatin Annette Heinloth und voraussichtlich die Geretsrieder Alt-Bürgermeisterin Cornelia Irmer (angefragt) sein.

„Das Programm ist wahnsinnig abwechslungsreich: Da ist wirklich für jeden was dabei “, zeigte sich Hopfner begeistert. Der Zweite Bürgermeister hegt die Hoffnung, dass Rathauschef Michael Müller zum Kleidertausch eines seiner Sakkos mitnimmt. „Das hole ich mir dann“, kündigte er an.

Programm

Eine kostenlose Kleidertausch-Party in der Geltinger Kulturbühne Hinterhalt eröffnet am Mittwoch, 13. November, um 18 Uhr das diesjährige PiPaPo-Festival. Am selben Veranstaltungsort folgen der Percussion-Workshop „Aufs Blech hauen“ am Donnerstag, 14. November, ein Auftritt der Band „Soulchicken Reloaded“ am Freitag, 15. November, ein Konzert von „The Donnelly Connection“ und „Muddy What?“ am Samstag, 16. November, der Workshop „Werkstatt Zukunft“ am Sonntag, 17., und Samstag, 23. November) sowie das Afterwork-Konzert mit Stephanie Lottermoser und Band am Dienstag, 19. November. Am Mittwoch, 20. November laden Heini Zapf und seine Musikanten zum kostenlosen Volkstanz in den Hinterhalt ein. Die Comedians Julian Beysel und Michael Mauder verraten am Donnerstag, 21. November, „Was die Welt zusammenhält“. Im Nebenraum der Kulturbühne findet am Freitag, 22. November, ab 19 Uhr die Vernissage zu einer Ausstellung mit Fotografien von Ralf Steinberger sowie einer Lichtinstallation von Günter Klügl statt. Ab 20.30 Uhr präsentieren „Tola Sholana“ und „Osumare Beats“ im Hauptraum traditionelle afrikanische Musik und Reggae. Tags darauf, am Samstag, 23. November, gestaltet Vanessa Magson & Friends ihren bunten Brexit-Abend im Hinterhalt. Die Sonntags-Matinee am 24. November bestreitet der Sirenenchor des Kulturvereins Isar-Loisach. Danach öffnet Bestseller-Autorin Hanni Münzer ab 14 Uhr das Ateliercafé. Gleichzeitig kann beim Workshop „Lindy Hops Zhe Atlantic“ das Tanzbein geschwungen werden. Eine kostenlose Vorführung des Naturdokumentarfilms „Unsere Erde“ beendet den ereignisreichen Sonntag. In der evangelischen Petruskirche an der Egerlandstraße behauptet Sina Trenkwalder am Dienstag, 26. November, in einem Vortrag: „Wunder muss man selber machen“. Konzerte von „Buffzack“ (Donnerstag, 28. November) und den „Bonny Tones“ (Freitag, 29. November) im Hinterhalt beschließen die Kulturtage.

