Andreas Wagner erklärt Verzicht auf erneute Kandidatur für Bundestag

Andreas Wagner möchte nicht nochmal für den deutschen Bundestag kandidieren. Das hat gesundheitliche Grüne, erklärt er.

Geretsried –Andreas Wagner, Bundestagsabgeordneter der Linke und deren Verkehrsexperte, wird nach Ende dieser Legislaturperiode nicht noch einmal für einen Sitz in Berlin kandidieren. In einer Erklärung auf seiner MdB-Facebook-Seite nannte der Geretsrieder dafür gesundheitliche Gründe,

„Nach reiflicher Überlegung“, schreibt der 47-Jährige, „habe ich entschieden, nicht erneut für die Linke für den Bundestag zu kandidieren. Ich habe die Entscheidung getroffen, nachdem ich im November 2018 kurz vor einem Burn-out stand und Anfang März erneut erkrankt und seither im Krankenstand bin.“

Er habe „in der Bundestagsfraktion viele tolle Kolleginnen und Kollegen, die ich sehr schätze“, so Wagner weiter. „Ich selbst bin nicht Mitglied irgendeiner Strömung innerhalb der Partei, fühle mich jedoch Sahra Wagenknecht und ihren inhaltlichen Positionen nah und verbunden und gehöre – wer es so sehen will – zu diesem „Lager“. Für ihn, Wagner, sei es „normal, dass es in einer Partei Strömungen, Lager oder informelle Zusammenschlüsse gibt. Und ich finde es normal, auch mal leidenschaftlich inhaltlich zu streiten. Das gehört zu einer demokratischen Partei, und ich sehe darin kein Problem, wenn dennoch ein solidarischer Umgang gepflegt wird und das Miteinander im Vordergrund steht. Leider habe ich dies in der Vergangenheit nicht immer so erlebt.“

In den vergangenen beiden Jahren nach der Bundestagswahl im Herbst 2017 habe er mehrmals Situationen erlebt, „die mich teilweise sehr verletzt haben und die – nicht nur aber auch – dazu beigetragen haben, dass es mich erneut ,aus der Bahn‘ geworfen hat“. Gleichzeitig habe er, betont er, in dieser Zeit auch „viel Zuspruch und Unterstützung erfahren“. Dafür bedanke er sich herzlich.

Die Entscheidung, nicht mehr zu kandidieren, sei ihm nicht leicht gefallen, fährt der Geretsrieder fort, die Gesundheit gehe jedoch vor. „Ich habe vor, sobald es mir besser geht, bis zum Ende der Wahlperiode weiterhin einen guten Job als Abgeordneter zu machen und werde mich auch anschließend nicht aus der Politik verabschieden. Es gibt viele Möglichkeiten und noch viel mehr zu tun ... gerade jetzt in dieser beispiellosen Krise und danach.“

Sobald er zurück im politischen Geschäft sei, so der 47-Jährige auf Anfrage unserer Zeitung, stehe er für Interviews wieder zur Verfügung. Wann das sein wird? Wagner: „Nach den Osterferien will ich wieder loslegen.“ peb

