Anmeldeschluss für Alpenland-Firmenlauf

Wer am Alpenland-Firmenlauf teilnehmen möchte, muss sich dieses Wochenende anmelden. Er findet am Sonntag, 17. Juni, statt.

Geretsried – Endspurt für den Alpenland-Firmenlauf: Wer eine personalisierte Startnummer mit Vorname und Team haben möchte, kann sich noch bis Pfingstmontag, 10. Juni, anmelden.

Kurz vor dem Anmeldeschluss ist Rudi Utzinger – er und sein Team organisieren heuer erstmals die Großveranstaltung – mit den Rückmeldungen zufrieden. „2500 Starter sind das Ziel und wir liegen voll im Plan“, sagt der Sporthändler. Die Organisation sei viel Arbeit. Aber „die Firmen sind toll motiviert, und wir haben viele neue Partner“. Die Vorbereitungen würden sehr harmonisch ablaufen.

Der Alpenland-Firmenlauf, vormals Oberland-Firmenlauf, findet am Dienstag, 25. Juni, statt. Start und Ziel liegen aufgrund der Baustelle im Stadtzentrum, wie im Vorjahr, an der Egerlandstraße. Wer ohne personalisierte Starnummer mitlaufen will, hat offiziell bis Sonntag, 17. Juni, Zeit, sich über das Online-Portal www.alpenland-firmenlauf.com anzumelden. Wird allerdings zuvor die maximale Teilnehmerzahl von 2500 Startern erreicht, wird ein Anmeldestopp verhängt. Utzinger: „Wer sicher einen Startplatz will, sollte sich noch dieses Wochenende anmelden.“ sw