Zwischen Frust und Stolz: Wie sich die Arbeit der Asylhelfer gewandelt hat

Von der Arbeit der ehrenamtlichen Asylhelfer hört man kaum noch etwas. Sie ist aber längst nicht beendet. Rund 100 Frauen und Männer engagieren sich unverändert in Geretsried - ihre Aufgaben haben sich jedoch verändert.

+ Suzan JarrarKoordinatorin desAsylhelferkreises in Geretsried Geretsried – Es ist still geworden um die ehrenamtlichen Asylhelfer. Auch wenn die große Flüchtlingswelle längst abgeebbt ist, engagieren sich immer noch 100 freiwillige Helfer. Für viele Asylbewerber sind sie inzwischen mehr als nur Alltagshelfer. Zwischen den Flüchtlingen und den Freiwilligen haben sich „freundschaftliche Beziehungen entwickelt“, berichtet Koordinatorin Suzan Jarrar. 30 der Helfer betreuen seit 2014 dieselben Familien. „Sie helfen in allen Lebensfragen“, sagt die hauptamtliche Asylkraft im Rathaus. Das Aufgabengebiet der Ehrenamtlichen hat sich aber in den vergangenen Jahren stark gewandelt.

Nach der großen Flüchtlingswelle 2015 halfen die Ehrenamtlichen den Neubürgern, sich in der Umgebung zurechtzufinden. „Es war wichtig, den Flüchtlingen zu zeigen, wo man günstig einkauft, welche Behörden welche Hilfen anbieten und ihnen beim Deutschlernen zu helfen“, sagt Jarrar. Einige Asylbewerber wurden vom Helferkreis in Vereine integriert. Heute unterstützen die Helfer die inzwischen Ortskundigen insbesondere bei der Job-, Ausbildungs- und Wohnungssuche. Auch als Ansprechpartner stehen sie zur Verfügung, „da traumatische Erlebnisse teilweise erst jetzt zum Vorschein kommen“.

Das Leben erleichtern die rund 100 Helfer mit einem breiten Angebot. Sie haben ein Computerzimmer mit einer Deutschlernsoftware eingerichtet. Sie organisieren Sprachkurse, verteilen Kleidung oder helfen Kindern bei den Hausaufgaben, spielen mit ihnen und bringen ihnen das Schwimmen bei. Außerdem, so Jarrar, würde „die deutsche und bayerische Kultur vermittelt“. Andere Ehrenamtliche besuchen regelmäßig die Unterkünfte und helfen spontan dort, wo es gerade notwendig ist.

Bei allem Einsatz, den die Helfer leisten, gibt es auch niederschmetternde Momente. Gerade von politischen Entscheidungen seien viele Ehrenamtliche enttäuscht. Jarrar nennt ein Beispiel: „Wenn sie einem Flüchtling geholfen haben, eine Ausbildungsstelle zu finden, diesem aber die Arbeitserlaubnis entzogen wird“, würden die Helfer überlegen, ob ihr Einsatz nicht überflüssig war. Auch, wenn für einen Flüchtling eine Wohnung gefunden wurde, dieser aber bei der Vergabe aufgrund seiner Herkunft keine Chance hat, kämen viele der Ehrenamtlichen ins Grübeln.

Es gibt aber auch immer wieder Erfolgserlebnisse. „Die Helfer merken, dass die Flüchtlinge ihre Hilfe nicht mehr so sehr benötigen wie anfangs“, berichtet Jarrar. Dieser Umstand würde einige Ehrenamtliche zwar im ersten Moment traurig machen. Am Ende überwiege jedoch der Stolz, „dass die Familien auf eigenen Füßen stehen und die Ehrenamtsarbeit Früchte getragen hat“.

320 Geflüchtete lebten zum 31. März 2019 in Geretsried, verteilt auf die Gemeinschaftsunterkunft an der Jahnstraße (178), die Filigranhalle an der Blumenstraße (85) sowie dezentrale Unterkünfte im Stadtgebiet (57). Im Landkreis insgesamt leben 1355 Geflüchtete.

Dominik Stallein

