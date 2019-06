Bürgermeister lädt drei ausgezeichnete Musiker zur Plauderstunde ins Rathaus

Was ihnen die Musik bedeutet, wollte Bürgermeister Michael Müller von drei Schülern wissen. Sie wurden kürzlich für ihre guten Leistungen an der Musikschule ausgezeichnet.

Geretsried – Drei silberne Stimmgabeln, drei Urkunden und drei Rosen von Bürgermeister Michael Müller bekamen Helena Schoßig, Maximilian Sadlo und Florian Chudalla aus Geretsried für ihr Engagement, ihren Fleiß und ihre Ausdauer. Sie waren die Besten der diesjährigen Leistungsprüfung (D2) an der Geretsrieder Musikschule. „Sie zu bestehen, erfordert hohen Anspruch in Musiktheorie und -praxis“, erläuterte Sabine Beyer, musikpädagogische Schulleiterin an der Geretsrieder Musikschule.

Bürgermeister Müller nahm sich Zeit in seinem Amtsbüro. Er wollte von den drei Gymnasiasten wissen, was ihnen die Musik bedeutet und verriet ganz nebenbei, dass seine eigene Akkordeon-Karriere mit der Eigenkomposition „Notenwirrwarr“ bald wieder endete. Umso mehr zollte er den jungen Musikern höchsten Respekt. „Erzählt mal, wie lange spielt Ihr schon Eure Instrumente?“ Die 16-jährige Helena Schoßig lernt seit sieben Jahren Querflöte. Maximilian Sadlo (17) spielt seit zehn Jahren Violine. Florian Chudalla (17) übt seit elf Jahren die Trompete und gehört seit vergangenem September zur Gartenberger Bunkerblasmusik. Ob sie denn Berufsmusiker werden wollten, fragte Müller interessiert. Alle drei waren sich einig: „Die Musik soll ein schönes Hobby bleiben.“ Dabei kam in der gemütlichen Runde eine originelle Idee auf. Man könnte doch auf dem neu gestalteten Karl-Lederer-Platz eine Ecke für Straßenmusiker einrichten.

Aller Anfang ist schwer: Maximilian Sadlo erinnerte sich, dass sein Vater anfangs Ohrstöpseln benötigte. Heute mache es ihm Freude, wenn der Sohn ein Stück spielt. Florian Chudalla weiß, wie schwer die Trompete zu erlernen ist. „Man muss mit drei Ventilen jegliche Töne formen.“ Für Helene Schoßig war es eine Ehre gefragt zu werden, die D2-Prüfung zu machen. „Denn das werden nur gute Schüler“, ergänzte Sabrina Schwenger, kaufmännische Schulleiterin. Die bestandene Prüfung ist auch die Zulassung zum Additum als Zusatz-Abiturfach.

Die Leistungsprüfungen sind freiwillig. Die Prüfungen haben verschiedene Schwierigkeitsgrade und umfassen 35 Instrumentalfächer sowie Gesang. Die einzelnen Prüfungsstufen bauen auf der Grundlage eines allgemeinen Regelwerks auf, das für alle bayerischen Musikschulen gilt. web