Ein Dach für‘s Eisstadion: Arbeiten haben sich verzögert

Das neue Dach kommt nun doch erst Ende August auf das Heinz-Schneider-Eisstadion. Die Bauarbeiten haben sich leicht verzögert, weil ein Prüstatiker nochmal nachrechnen musste.

Geretsried –Aus der Luft sieht das Heinz-Schneider-Eisstadion aktuell ziemlich kahl aus. Und auch aus der Nähe betrachtet sollten die Bauarbeiten längst weiter sein. Wie berichtet errichtet die Stadt für rund acht Millionen Euro eine Halle über der bestehenden Arena. Nach 13 Jahren Eishockey unter freiem Himmel bekommt das Stadion wieder ein Dach. Dazu wurden zunächst die Reste der alten Dachkonstruktion abgebrochen – sie war 2006 aufgrund akuter Einsturzgefahr zurückgebaut worden.

Aktuell laufen die Rohbauarbeiten, die bis Ende Juni abgeschlossen sein sollen, sagt Ute Raach, Geschäftsführende Beamtin im Rathaus, auf Nachfrage unserer Zeitung. Die Arbeiten haben sich damit um ungefähr drei bis vier Wochen verzögert. Grund dafür ist, dass die bestehenden Fundamente in Lage und Ausführung anders sind als im alten Plan vermerkt. „Sie sollen verstärkt und wieder hergenommen werden“, sagt Raach. Damit das funktioniert, mussten sie jedoch genaustens inspiziert werden. „Ein Prüfstatiker hat nachgerechnet, ob alles stimmt.“

Das habe eine gewisse Zeit in Anspruch genommen. „Aber jetzt sind wir safe“, so Raach. Nach weiteren Sanierungsarbeiten in der Arena soll das Tonnendach, das aus Fertigkomponenten zusammengesetzt wird, Ende August aufgestellt werden. Die 44 Meter langen Binder werden jeweils in zwei Hälften geliefert und mithilfe eines 500-Tonnen-Krans sowie eines speziellen Baugerüsts montiert. Trotz der Verzögerung geht Raach davon aus, dass der ESC Geretsried im sanierten Eisstadion, wenn auch ein bisschen später, in die neue Saison starten kann. „Oktober, November ist nach wie vor der Plan.“

Damit endet nach 13 Jahren das Kapitel Freiluft-Arena. Nach dem Schneechaos 2006 und dem Einsturz der Eishalle in Bad Reichenhall hatte die Stadt Geretsried wie berichtet ihr Stadion vorsorglich geschlossen. Eine spätere Untersuchung zeigte, dass beim Bau des Heinz-Schneider-Eisstadions gewaltig gepfuscht worden war. Wegen akuter Einsturzgefahr wurde das Dach im Sommer 2006 komplett abgebrochen. Seitdem war es eine Freiluftarena – mit allen Nachteilen, die dies mit sich bringt.

Als dem Eissport 2009 das endgültige Aus drohte, übernahm der ESC Geretsried den Betrieb der städtischen Liegenschaft und kämpfte sich im wahrsten Sinne des Wortes durch Wind und Wetter. Aus Respekt vor der Leistung der vielen Ehrenamtlichen und um den traditionsreichen Eissport in Geretsried zu erhalten, entschied der Stadtrat 2017, das Heinz-Schneider Eisstadion zu sanieren und neu zu überdachen.

