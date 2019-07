Neuer Platz: So könnte die neue Boule-Bahn aussehen

Am Neuen Platz könnte sich bald eine Boule-Szene tummeln. Neben dem Schachbrett soll eine Bahn entstehen - wenn der Preis stimmt.

Geretsried – Der Brunnen bringt bereits vielen Kindern im Sommer Freude. Nun soll der Neue Platz um eine Attraktion reicher werden. Der Bau- und Umweltausschuss befürwortete am Dienstag den Plan, eine Boule-Bahn für das aus Frankreich stammende Wurfspiel zu bauen. Arthur Wolfseher (SPD) stimmte als Einziger dagegen.

Stadtbaurat Rainer Goldstein erläuterte den vorläufigen Plan in der Sitzung. Auf der jetzigen Kiesfläche neben den Pavillons soll künftig gespielt werden können. Vorgesehen sind zwei Felder nebeneinander mit jeweils vier Metern Breite und 15 Metern Länge, was dem Standard entspricht. Ein Planer hatte vorgeschlagen, ein Hochbeet an der Stirnseite anzulegen. „Das braucht’s aber nicht. Es erfordert viel Pflege und könnte zu Vandalismus führen“, sagte Goldstein und schlug alternativ einen Sitzstein vor. An der langen Seite zwischen Bahn und Pavillons sind drei Bäume vorgesehen.

Aktuell befindet sich an besagter Stelle eine Kiesfläche mit mehreren Pflanzenkübeln. Sie sollte als Marktplatz dienen. „Dorthin wird kein Markt mehr kommen“, stellte jedoch Bürgermeister Michael Müller klar. „Der Standort ist nicht umsatztauglich genug, die Fieranten wollten ins Zentrum.“ Die Kiesfläche würde in Richtung Straße erweitert werden, erklärte Goldstein. Das angrenzende Schachfeld sowie die Steinerne Familie des Künstlers Srb Schlossbauer bleiben an Ort und Stelle.

Wie berichtet gibt es einige Bürger in Geretsried, die sich regelmäßig zum Boule-Spielen treffen. Sie hatten Sportreferent Wolfgang Werner vergangenes Jahr angesprochen, ob die Möglichkeit bestünde, eine Spielgelegenheit in Geretsried zu schaffen. Am Neuen Platz wäre dies unkompliziert möglich. Der SPD-Stadtrat brachte die Idee daraufhin ein. „Wir haben die Damen und Herren eingeladen und uns die Situation angeschaut“, berichtete Müller in der Ausschusssitzung. Er sprach sich für die Umgestaltung des Platzes aus. „Das wäre eine Alternative, um den Platz zu beleben.“

Die Ausschussmitglieder stimmten ihm zu. „Grundsätzlich halte ich die Idee für sehr gut, das belebt den Platz“, sagte Volker Witte in der Sitzung. Auch Dr. Sabine Gus-Mayer (CSU) versprach sich eine Verbesserung der Aufenthaltsqualität für die brachliegende Fläche. Die beiden Stadträte fügten aber an, sie hofften, dass die Boule-Bahn nicht zu teuer wird. Einen preislichen Rahmen nannte Goldstein nicht. Die Verwaltung werde die Planung nun ausarbeiten und die Arbeiten ausschreiben. „Möglichst zeitnah, damit wir das Ende des Jahres anstoßen können“, so der Stadtbaurat.

Auch Vera Kraus (Freie Wähler) begrüßte die Idee. Abhängig von der Umrandung des Spielfelds könnte es jedoch Probleme beim Schneeräumen geben, gab sie zu bedenken. Wolfseher wünschte sich eine Einschätzung zur Geräuschentwicklung durch das Boule-Spielen am Neuen Platz und Wolfgang Möckel (CSU) zu den Kosten für die Instandhaltung.

Jüngst hatte Gus-Mayer eine andere Maßnahme am Neuen Platz beantragt. Als dieser saniert wurde, hatte man die Oberflächen barrierefrei gestaltet. Dass Fahrbahn und Gehweg auf gleicher Höhe sind, hat sich jedoch als ungünstig für Busfahrgäste erwiesen. Die Stufe beim Ein- und Ausstieg ist für manche Menschen zu hoch. Die Seniorenreferentin forderte Abhilfe. „Die Bushaltestelle wird im nächsten Schritt barrierefrei umgestaltet werden“, informierte Müller bei dieser Gelegenheit.

sw