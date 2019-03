Brauchtumsgruppe bietet echtes Schmankerl in der Fastenzeit

Die Brauchtumsgruppe hat mit dem Theaterstück „Hohes Gericht“ Premiere gefeiert. In den drei Akten gibt es überraschende Wendungen.

Gelting – An der Wand hängen Porträts von Franz Josef Strauß, Bürgermeister Michael Müller und Geltings heimlichem Bürgermeister Franz Wirtensohn. Das Richterpult schmücken ein Bayern- und ein Deutschlandwimpel, dazwischen stehen dicke Gesetzbücher. In diese ehrwürdige Szenerie platzen grölend Fußballspieler und Fans. Sie sind Zeugen einer Verhandlung, bei der es darum geht, ob Libero Xaver „Xare“ Feistl dem Schiedsrichter Jakob Pfeiffer absichtlich ein Veilchen verpasst hat oder es ein Versehen war, wie er beteuert. Zu sehen ist die Szene im ersten von drei Akten des neuen Theaterstücks der Brauchtumsgruppe Gelting.

Das Stück aus der Feder von Monika Starke, gleichzeitig Regisseurin, feierte am Freitagabend Premiere. „Xare“ alias Tobias Holzer, ein Mannsbild von zwei Metern Höhe und eineinhalb Metern Breite, ist auch im wahren Leben ein begeisterter Kicker und verkörpert den Angeklagten somit perfekt. Sein Widersacher Jakob Pfeiffer (Kurt Becker) steht ihm jedoch in nichts nach, wenn es darum geht, dem anderen die Schuld in die Schuhe zu schieben. Nicht einfach für Richter Helmut Bergmoser, wunderbar gutmütig und leicht überfordert von Konrad Mayr gespielt, da ein gerechtes Urteil zu fällen.

In der zweiten Episode mit dem Titel „Landluft“ legt Neuzugang Jörg Zietzke als Städter Atze Kanopke einen starken Auftritt hin. In astreinem Berliner Dialekt liefert er sich ein Wortgefecht mit dem bauernschlauen Landwirt Franz Duftinger (Franz Wirtensohn). Streitgegenstand ist eine Odel-Fontäne, die von Duftingers vorausfahrendem Traktor mitten im Cabrio des drängelnden Kanopke und dessen nicht gerade mit Intelligenz gesegneter, junger Freundin Tschaki (Carina Sappl) gelandet ist. „In hohem Bogen erjoss sich die Jülle uff meene weißen Lederpolster“, lamentiert der Geschädigte. „A Schau is des, wenn’s hinten rausspritzt, dass ma manchmal sogar an Regenbogen sieht“, schwärmt hingegen der Beschuldigte.

In der „sexuellen Belustigung“ muss Richter Bergmoser entscheiden, wer wem an die Wäsche wollte: die frivole, wenn auch mittlerweile etwas abgetakelte, ehemalige Tänzerin Rosalie von Bumshausen (herrlich überspannt: Christa Rösch) dem knackigen Sportler Max Renninger (lässig: Christoph Karner) oder umgekehrt.

Autorin Starke hat mit ihrem Dreiakter mit einigen überraschenden Wendungen viel Fantasie bewiesen – aber nicht zu viel, als dass die Szenen nicht mitten aus dem Leben stammen könnten. Umgesetzt von einer bestens aufgelegten Truppe ist dieses etwas andere Volkstheater ein echtes Schmankerl in der Fastenzeit. tal

