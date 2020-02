Bürger- und Jugendhaus in Stein: 2023 könnte Eröffnung sein

Die Planungen für das Bürger- und Jugendhaus im Geretsrieder Stadtteil Stein schreiten voran. Es soll alle Altergruppen ansprechen.

Geretsried – Das neue Bürger- und Jugendhaus in Stein soll ein Treffpunkt für alle Altersgruppen werden und Platz für verschiedene Veranstaltungen bieten. Ein entsprechendes Raumprogramm stellte Michael Beck von Nova-Architekten am Dienstag in der Stadtratssitzung vor.

Das Münchner Büro hat wie berichtet den Planungswettbewerb für ein solches Zentrum gewonnen. Vor gut einem Jahr präsentierten die Architekten ihren Entwurf. Seitdem stimmten sie sich mit dem Trägerverein für Jugend- und Sozialarbeit (TVJA) ab. „Wir planen und bauen für den Nutzer“, erklärte Beck das Prozedere. Hinzugekommen sind deswegen im Plan eine Teilunterkellerung und eine zusätzliche Tür für den Jugendbereich. „Wir haben sehr wenige Abweichungen, der Wettbewerb war sehr gut vorbereitet“, so Beck.

Der Vorentwurf für das neue Gebäude am Steiner Ring sieht einen Haupteingang für alle Nutzer vor. Angedacht ist ein Saal für bis zu 140 Besucher, der aber für kleinere Veranstaltungen auch zweigeteilt werden kann. Im Gang ist Platz für Ausstellungen. Es gibt Multifunktionsräume im Erd- und Obergeschoss. Der Bürgertreff und der Jugendbereich können unabhängig von allem anderen und getrennt voneinander genutzt werden. Aber „es gibt kein vorne und hinten, gemeinsame Nutzungen für verschiedenste Anlässe sind immer möglich“, so Beck.

Eine zusätzliche Tür für den Jugendbereich habe man „als Ausweichmöglichkeit bei steiferen Veranstaltungen im Gebäude“ eingeplant, erläuterte der Architekt. Ursprünglich sollte es nur einen Eingang zum Gebäude geben. In den Abstimmungen habe sich zudem herausgestellt, dass auch Veranstaltungen mit Künstlern oder Caterern denkbar sind, die eine Umkleide benötigen. Sie hat nun Platz im Untergeschoss gefunden. Zudem wurden die Toiletten dorthin verlagert und ein Lager für die Pelletheizung geschaffen.

TVJA-Geschäftsführer Rudi Mühlhans erklärte, das Bürger- und Jugendhaus solle ein niederschwelliger Begegnungsort für alle Altersgruppen werden. Schon jetzt passiere im Jugendtreff Ein-Stein und im Quartierstreff viel. „Die Bürger engagieren sich. Ziel ist, das zu halten und weiter auszubauen“, sagte Mühlhans. Das neue Gebäude könnte Wahllokal und Ort für Sprechstunden sein, es seien Kulturabende, Begegnungscafés, Vorträge und Kurse möglich, biete aber auch Vereinen Platz.

Die vorgestellten Pläne für das neue Gebäude kamen im Stadtrat gut an. „Ich bin wirklich begeistert von der Vielfalt der Nutzungsmöglichkeiten“, sagte etwa Dr. Sabine Gus-Maier (CSU). Parteikollege Andreas Rottmüller wollte wissen, ob es für die Bauphase eine Ausweichmöglichkeit für die Besucher des Ein-Stein gibt. An dessen Stelle entsteht das Bürger- und Jugendhaus. „Wir haben eine Fläche in unmittelbarer Nähe im Blick, an der wir über Mietcontainer nachdenken können“, antwortete Stadtbaurat Rainer Goldstein.

Wie viel das neue Bürger- und Jugendhaus kosten wird, wurde in der Sitzung nicht deutlich. „Jetzt Zahlen zu nennen, wäre unseriös“, erklärte Beck und kündigte für Ende des Jahres eine Kostenberechnung an. Als Baubeginn nannte der Architekt September 2021. Im März, April 2023 könnte das Bürger- und Jugendhaus in Stein fertig sein.

