Corona durchkreuzt Theaterplanung: Brauchtumsgruppe harrt der Dinge

Der Dreiakter „Herkules, der Musterstier“ kam gut an in Gelting. Dann kam den Theaterern der Geltinger Brauchtumsgruppe allerdings die Corona-Pandemie in die Quere.

Geretsried – Nur vier von zwölf Vorstellungen konnten die Laiendarsteller von der Brauchtumsgruppe Gelting spielen. Dann kam ihnen die Corona-Pandemie in die Quere und sie entschieden bereits vor der Ausgangsbeschränkung, alle Termine abzusagen. Dabei kam der Dreiakter „Herkules, der Musterstier“ von Marianne Santl richtig gut an. Bei der Premiere Anfang März bebte der Saal, der Vorverkauf lief so gut, dass noch eine Zusatzvorstellung angesetzt wurde.

„Wir sind wirklich traurig“, sagt Peter Wenus, Pressewart der Brauchtumsgruppe. Mit Blick auf die Oberammergauer Passionsspiele, die nun auf 2022 verschoben werden mussten, fügt er hinzu: „Aber es geht ja nicht nur uns so.“ Wie es nun in Gelting weitergeht? „Wir hängen in der Luft.“ Fest steht für die Theaterer der Brauchtumsgruppe, dass das Stück um Bauer Sixtus Hackl und seinen Freund Alois Siegl, für die ein Besuch der Zuchtviehausstellung in München mit einem „boarischen Hangover“ endet, nicht in der Tonne landen soll. „Wir wollen es unbedingt spielen“, sagt Wenus. Je nachdem, wie sich die Lage entwickelt, sollen die Vorstellungen noch heuer fortgesetzt werden oder das Stück in der nächsten Theatersaison noch einmal aufgeführt werden.

„Die einzige Kritik, die wir bekommen haben, war, dass die Karten so günstig seien“, berichtet der Pressewart mit einem Schmunzeln. Es sei eigentlich so gut wie selten zuvor gelaufen. „Wir hatten eine Auslastung von 93 Prozent.“ Das liege zum einen an der vielen Werbung, die gemacht wurde, und an Zusatzangeboten wie einer Weißbierbar sowie einer größeren Speisekarte. Zum anderen aber an den beiden neuen Theaterspielleitern, die ihre Arbeit mit „viel Humor und Herzblut“ machen, so Wenus. „Ich bin mir sicher, dass es so weitergeht.“

Lesen Sie auch: Corona-Krise: So war der erste Live-Stream aus dem Hinterhalt

Als gemeinnützigen Verein bringen die ausgefallenen Vorstellungen die Brauchtumsgruppe nicht in finanzielle Schwierigkeiten, sagt Wenus. Mit den Einnahmen werden gewöhnlich andere Aktionen subventioniert. „Uns ist wichtig, dass wir viel Spaß haben und die Leute eine schöne Zeit haben“, so der Pressewart. Sehr dankbar ist der Verein aber, dass ihm die Geltingerin Annemarie Schönhuber die bereits besorgten Wiener abgekauft hat, um sie der Geretsrieder-Wolfratshauser Tafel zu spenden. Immerhin 65 Kilo Würstl standen für die hungrigen Theaterzuschauer bereit.

Wer Karten für eine der abgesagten Vorstellungen hat, kann sie über München Ticket zurückgeben, wenn er sie dort gekauft hat. Andernfalls wird die Rückgabe per Mail an theater@brauchtum-gelting.de geregelt. Wenn neue Termine feststehen, kann man seine Karten aber auch gegen neue Tickets umtauschen. Wenus: „Sie behalten ihre Gültigkeit.“ sw