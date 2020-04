Wegen Corona: Musikschule Geretsried unterrichtet digital

Der Musikunterricht wird wegen der Corona-Pandemie digital weitergeführt. Wie das funktioniert, berichten die Schulleiterinnen im Interview.

Geretsried – Das Coronavirus hat auch die Musikschule Geretsried lahmgelegt. Oder doch nicht? Obwohl sie Mitte März offiziell geschlossen wurde, geht der Betrieb weiter. Im Büro wird fieberhaft gearbeitet, um den Unterricht auf digitalem Weg anbieten zu können. Die Schulleiterinnen Sabine Beyer (pädagogisch) und Sabrina Schwenger (kaufmännisch) haben Redakteurin Susanne Weiß einen Einblick aus der Ferne gegeben. Das Interview wurde schriftlich geführt.

Wie still ist es aktuell in der Musikschule?

Schwenger: Im Büro herrscht Hochbetrieb, wir müssen sehr viel planen und besprechen. Die Schulschließung trifft uns sehr. Der Unterricht war in der ersten Woche komplett heruntergefahren. Wir mussten uns erst einmal orientieren, welche Möglichkeiten wir haben, um weitermachen zu können. Unsere Hauptthemen sind jetzt digitaler Unterricht und Kurzarbeit.

Beyer: Wir versuchen natürlich, so viel wie möglich im Homeoffice zu arbeiten. Es gibt aber sehr viel, das wir gemeinsam bearbeiten müssen und wozu wir Unterlagen aus dem Büro brauchen. Dabei Abstand zu halten, ist kein Problem, die Musikschule mit ihren fast 30 Zimmern ist ja bis auf die Verwaltung komplett leer.

Schwenger: Aber so richtig still wird es nicht. Das Telefon klingelt laufend, wir müssen sehr viel Rechtliches abklären und sprechen mit Eltern und Lehrern.

Beyer: Wobei es einen schon traurig macht, wenn man sich den verwaisten Schulflur ansieht. Da wuselt es sonst, aus jedem Zimmer dringt Musik, und jetzt ist da niemand.

Warum wollen Sie den Unterricht digital anbieten?

Beyer: Unsere Schüler*innen sollen und wollen weiterkommen. Nur allzu schnell gerät erworbenes Wissen in Vergessenheit. Gerade beim Erlernen eines Instruments ist Kontinuität wichtig, um auf Dauer durch Erfolgserlebnisse im Flow zu bleiben.

Schwenger: Ich bin selbst Mama von zwei Töchtern, elf und 13 Jahre alt. Ich fühle deutlich, dass auch sie durch die neue Situation verunsichert und gestresst sind. Da ist der Unterricht der Musikschule als fixer Termin sehr positiv. Er gibt der Woche einen Rhythmus mit klaren Pflichten. Und die Kinder freuen sich darauf, wenigstens für kurze Zeit aus dem seltsamen neuen Alltag geholt zu werden.

Ist der digitale Unterricht für Sie eine Herausforderung?

Schwenger: Es war bisher nicht notwendig, mich mit dem Thema Videokonferenzen auseinanderzusetzen. Jetzt weiß ich einiges mehr über verschiedenen Online-Plattformen.

Beyer: Auch viele im Lehrerkollegium hatten die Kamera in ihrem Laptop bisher noch nie eingesetzt. Doch seit einigen Wochen sitzen wir für unseren Unterricht regelmäßig einige Stunden davor. Nicht alle Schüler haben daheim einen Laptop, doch sie können sich dann ganz gut mit einem Smartphone helfen. Wenn einmal alles eingerichtet ist, dann läuft es ziemlich gut. Die Zeiten des Unterrichts sind vereinbart, dann gibt es vom Lehrer einen Link per E-Mail, den die Schüler nur noch anklicken müssen, und schon kann es losgehen.

Machen alle mit?

Schwenger: Wir haben alle Eltern und Schüler um Zustimmung gebeten, da es doch eine deutliche Änderung des Musikunterrichts für eine befristete Zeit ist. Zwei Drittel unserer Schüler haben zugestimmt, das sind fast alle im Einzel- oder Gruppenunterricht. Manche haben allerdings schon angedeutet, dass es für sie finanziell in den kommenden Wochen vermutlich nicht gut aussehen wird. Wenige haben nicht die richtige Technik, und nur eine Handvoll lehnt den digitalen Unterricht grundsätzlich ab. Für unsere fast 150 Kinder in der Musikalischen Früherziehung konnten wir leider kein hübsches Angebot machen, wie auch für die vier Singklassen an den Grundschulen.

Sind teilnehmenden Schüler und Lehrer zufrieden?

Beyer: Es ist definitiv nur eine Ausnahmelösung in Ausnahmesituationen. Der persönliche Kontakt ist damit nicht zu ersetzen. Doch es hat mich überrascht, wie viel tatsächlich möglich ist. Und bei den jüngeren Schüler*innen helfen gelegentlich die Eltern mit, wenn es etwa einen Fingersalat am Klavier gibt.

Schwenger: Alle hatten unglaublich viel Geduld und haben sich in das Thema eingearbeitet – Eltern, Schüler und Lehrer. Kollegen, die sich in der Materie schon auskennen, haben anderen geholfen.

Die Ausgangsbeschränkungen sind eine Ausnahmesituation für Familien. Wie kann Musik da helfen?

Schwenger: Das sah man ja schon bei den verschiedenen Aktionen, die jetzt überall stattfanden, zum Beispiel sonntags, 18 Uhr, „Ode an die Freude“ oder die Online-Angebote vieler Profi-Musiker, die aus ihren Wohnzimmern übertragen werden.

Beyer: Es gibt wohl kaum einen Menschen, der nicht von Musik berührt wird. Sie weckt Emotionen wie Spannung, Freude, Trauer oder Liebe. Mit der richtigen Musik wird ein schlechter Tag zu einem guten.

Wie geht es in diesem Jahr mit der Musikschule weiter?

Beyer: Wir hoffen, dass noch vor der Sommerpause wieder Unterricht hier in unserer wunderbaren Schule stattfinden kann. Und im September startet dann ganz normal das neue Musikschuljahr, eine Anmeldung ist nach den Osterferien möglich. Wir versuchen noch eine Online-Anmeldung auf unserer Internetseite einzurichten.

Schwenger: Neu ist ein Instrumentenkarussell für die Kinder in den dritten Klassen der Grundschulen. Die Kinder, die daran teilnehmen möchten, bekommen über ein Schuljahr verteilt Unterricht an verschiedenen Instrumenten. Und dann haben wir eigentlich bereits ein neues Musical ausgesucht, planen ein Wohnzimmerkonzert mit Beethoven und wollen auch beim Kulturherbst dabei sein.

