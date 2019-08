„Ausgesprochener Schmarrn“: Stammtischbesucher kritisiert S7-Verlängerung

Am CSU-Stammtisch gehen die Meinungen zum S7-Anschluss auseinander. In der Diskussion ums Thema Verkehr wurden Zweifel an dem Projekt laut.

Gelting – Am Stammtisch dürfen Ideen in die Runde geworfen werden, es darf philosophiert und debattiert werden. Fraktionsvertreter, Parteimitglieder und Besucher machten sich am Sonntag beim CSU-Stammtisch im Geltinger Neu Wirt Gedanken über den Verkehr. Eines der Themen: die Verlängerung der S7 nach Geretsried.

Der Termin für die Fertigstellung verschiebt sich von Jahr zu Jahr nach hinten. Geretsrieds Bürgermeister Michael Müller (CSU) hatte jüngst öffentlich erklärt, er halte das bisher anvisierte Datum 2028 nicht mehr für realistisch. Der Stammtischbesucher und ehemalige Rathauschef Hans Schmid (CSU) meinte, es sei auch möglich, dass die S-Bahn gar nicht komme. Für diesen Fall sollte man über Alternativen nachdenken. Schmid brachte eine Stadtbahn nach Karlsruher Vorbild ins Spiel. Dort wird die innerstädtische Straßenbahn mit der Deutschen Bundesbahn kombiniert. Ein gemeinsames Stromnetz sorgt für einen nahtlosen Übergang der zwei Systeme.

Ein Besucher, der nicht namentlich genannt werden will, nannte das S-Bahn-Konzept ohnehin falsch. Es sei ein „ausgesprochener Schmarrn“, für Millionen von Euro Gleise nach Geretsried zu verlegen. Ein flexibles Bus-System wäre vernünftiger. Ein anderer Diskussionsteilnehmer würde am liebsten das Industriegleis für den öffentlichen Verkehr nutzen.

Heinz Wensauer aus Wolfratshausen erinnerte an eine entsprechende Petition an den Bayerischen Landtag seinerseits, die allerdings abgelehnt wurde. Der CSU-Ortsvorsitzende Ewald Kailberth erklärte noch einmal, warum diese Lösung nicht in Frage komme (zu nah an der Wohnbebauung, Gefahr von Kollisionen zwischen Güterzügen mit Gefahrgut und Straßenfahrzeugen bei niveaugleichen Bahnübergängen). Kailberth verspricht sich von der S7-Verlängerung, so wie sie geplant ist, auch eine deutliche Verkehrsentlastung für Wolfratshausen.

Einige der Geltinger Stammtischbesucher zeigten sich nach wie vor kritisch einer Haltestation in ihrem Ort gegenüber. Wensauer sagte, es sei im weitverzweigten Geretsried immer noch schwierig, von den beiden Haltestationen auf der Böhmwiese und an der Richard-Wagner-Straße zu einem bestimmten Ziel inmitten der Stadt zu gelangen. Sein Vorschlag: Geretsried und Wolfratshausen tun sich zusammen, geben beide kostenlose Tickets für den MVV aus und verbessern den öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) insgesamt.

Kailberth stimmte zu, dass eine Kooperation beim Thema Verkehr für alle Nordlandkreisgemeinden in Zukunft noch wichtiger werde. Ex-Bürgermeister Schmid plädierte dafür, lieber den gesunden Menschenverstand einzusetzen als teure Gutachten in Auftrag zu geben. „Mir persönlich gefällt zum Beispiel die übergangsweise vorgesehene Ampel an der B11 beim Rathaus gar nicht. Ich würde dort einen Kreisverkehr bevorzugen.“

Tanja Lühr