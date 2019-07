Wie Jugendliche ein eigenes Ladegerät entwickeln

Das erste Angebot für technikbegeisterte Jugendliche in Geretsried war ein Erfolg. Die Teilnehmer bauten eine solarbetriebene Powerbank fürs Smartphone - und lernten viel dazu.

Geretsried– Sportliche Angebote gibt es viele seitens der Jugendhilfeträger im Sozialraum Nord, zu dem Geretsried, Wolfratshausen und die nördlichen Gemeinden zählen. Auch musikalische und kreative Aktivitäten wie die Holzwerkstatt findet man. „Alles gut und wichtig“, sagt Sabine Rieder. Doch der Sozialarbeiterin der Diakonie Oberland war aufgefallen, dass es nichts für technikbegeisterte Jungs und Mädchen gibt. So rief sie Anfang des Jahres mit Unterstützung des Jugendamts am Tölzer Landratsamt eine Gruppe für diese Zielgruppe ins Leben.

Seit März bastelten sechs Jungs im Alter zwischen zehn und 16 Jahren – Mädels fanden sich dann doch keine – an einer solarbetriebenen Powerbank, also einem Ladegerät für Smartphones, das ohne Steckdose auskommt und somit überall hin mitgenommen werden kann. Stolz präsentierten Kilian, Leo, Simon und Tobias das handliche schwarze Kästchen kürzlich bei einem Pressetermin. Etwa 25 Euro Materialkosten stecken in dem Gerät–- und jede Menge Grips.

„Die Kunst ist es, die viel höhere Stromspannung, die durch die Sonnenenergie entsteht, so herunterzuregeln, dass die Handybatterie sie verträgt“, erklärt Simon. Der zwölfjährige Realschüler aus Thanning ist nach eigenen Angaben ein passionierter Tüftler. Dass er in dem Kurs viel über Elektronik erfahren und zudem das Löten gelernt hat, findet er klasse. Ganz zu schweigen davon, dass er nun immer eine selbst gebaute, mobile Ladestation mit sich herumtragen kann. Kilian erzählt, er habe schon mal versucht, nach einer Anleitung auf You-Tube einen Kühlschrank zu bauen. Alleine sei er jedoch an dem anspruchsvollen Experiment gescheitert. „In der Gruppe hat das jetzt super geklappt mit der Powerbank“, freut sich der 13-Jährige.

Dafür sorgte Thomas Weber. Seit 20 Jahren gibt der Diplombiologe Kurse für Kinder. Über seine Homepage „passion4science“ wurde Sabine Rieder auf den Erdinger aufmerksam. Weber leitete unter anderem vier Jahre lang die „Erfinder-Kids“ in der Diakonie Hasenbergl in München. Er hat ein gutes Gespür dafür, wo er seine Teilnehmer selbst machen lassen kann und wo er Hilfestellung geben muss. Die Idee für die Powerbank sei ganz allein von den sechs Jungs gekommen, erzählt er. Aus einer Vorschlagsliste, auf der noch die Entwicklung einer Rauchbombe und der Bau eines ferngesteuerten U-Boots oder Schiffs standen, wählte die Gruppe gemeinsam die Powerbank aus, weil davon jeder am Ende eine mit nach Hause nehmen kann.

Ein schöner – und von Sabine Rieder erhoffter – Nebeneffekt der zweiwöchentlichen Treffen war, dass sich eine Gemeinschaft bildete. „Wir haben uns gut verstanden und viel geredet, auch über nicht technische Dinge“, sagt Thomas Weber. Ab September würde Rieder gerne mit einem neuen Kurs starten, zu dem sich die bisherigen Technik-Freaks wieder anmelden können. Die Sozialarbeiterin würde sich freuen, wenn Sponsoren das Pilotprojekt im Landkreis finanziell unterstützten, sagt sie. Für die Teilnehmer ist es kostenlos. Genutzt werden dürfen die Räume der Diakonie an der Adalbert-Stifter-Straße 21.

Tanja Lühr