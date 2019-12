Hüttenzauber mit Glühwein und Maroni: Drei Christkindlmärkte zum dritten Advent

Allerorts hängt Glühweinduft in der Luft, und die roten Nikolausmützen haben Hochkonjunktur. Unsere Zeitung unternahm am Samstag eine Rundtour über Geretsrieds Christkindlmärkte.

+ Budenzauber mit Musik: Rund um den Jugendtreff Ein-Stein ließen sich die Besucher Punsch und Glühwein schmecken. © Hans Lippert Geretsried –Der Hüttenzauber-Trip startet in Stein, denn für 15 Uhr steht im Jugendtreff Ein-Stein das musikalische Wintermärchen „Der Nussknacker“ von Tschaikowsky auf dem Programm. Zwei Monate haben die jungen Darsteller geübt, das Bühnenbild selbst gemalt und die Weihnachtsdekoration entworfen (musikalische Leitung: Elsa Kodeda, Kostüme: Irina Pfaffenrod). Bürgermeister Michael Müller ist beeindruckt von der Leistung der Kinder: „Der Glanz in den Gesichtern spricht für ihr großes Engagement. Da ist gelebte Freude dabei. Ich find’s gut, dass so was gemacht wird“, sagt’s und eilt zum handwerklichen Adventsmarkt am Neuen Platz.

+ Weihnachtspräsente kaufen und verschenken: Auf dem handwerklichen Adventsmarkt am Neuen Platz war die Auswahl groß. © Hans Lippert Dort duftet es aus dem Stand von Anita Le Roux nach frisch gebackenen Crêpes und heißem Bombardino. Seit vier Jahren organisiert sie mit ihrem Team den Markt. „Es ist jedes Jahr wieder spannend, was nach all der vielen Vorbereitung passiert, wenn’s losgeht“, findet sie und zieht schon den nächsten flüssigen Teig über die heiße Platte. Das Geschäft mit den süßen Pfannkuchen gehe gut, sagt sie. Seit einer Stunde ist der Weihnachtsmarkt geöffnet, und schon sind eine Menge Menschen da, die im Karree der Buden bummeln, während Dominik Halameks Ballett-Kinder im weißen Schneekätzchen-Kostüm zur Weihnachtsmusik ihre einstudierte Choreografie präsentieren. Schlemmern ist hier am Neuen Platz an diesem Wochenende angesagt, zwischen Strickware, handgedrechselten Holzobjekten und Filz-Feen zum Aufhängen. Wer die Maroni von Ismet Ilgery aus Wolfratshausen kostet, gesteht ein, dass es wirklich die weltbesten sind, die der freundliche Maroni-Mann in seinem Kessel rührt. Gleich nebenan bietet Konditormeisterin Barbara Schramm-Kastl aus Wolfratshausen ihre feinen Busserl-Pralinen an. Ohne ein Schoko-Tannenbäumchen, Trüffel-Flügerl und Teufelshörnchen aus Praliné eingekauft zu haben, kommt man hier nicht davon. Um den süßen Haushalt im Magen auszugleichen, gibt es einen „Schneggentschegger“ von der Metzgerei Länger, und weiter geht’s nach Gelting, denn dort soll schon das Wintersonnwendfeuer in den aufgestellten Tonnen kräftig lodern.

Am Geltinger Adventsmarkt vor dem Dorfladen herrscht eine ländliche Stimmung, mit dem gewissen Charme, wie aus den „Lausbubengeschichten“ von Ludwig Thoma. Der Nikolaus ist gekommen, und Kinder singen mit erwartungsvollen Augen das Lied von der „Weihnachtsbäckerei“. Der heilige Mann hat Nüsse und Schokolade griffbereit in der Manteltasche. Zwei Schafe haben sich bei all dem Trubel in den etwas zu klein geratenen Krippen-Stall verzogen.

Am Glühweinstand empfiehlt Sebastian Schrills vom Burschenverein, der den zauberhaften Weihnachtsmarkt seit zehn Jahren organisiert, die Feuerzangenbowle. Flambiert schmeckt das Zeug hervorragend. Es ist dämmrig geworden. Gut gesättigt und in bester Glühweinlaune geht’s nach Hause von der Adventsmarkt-Tour durch Geretsried.

