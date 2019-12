Eisstockschützen trauern um ihr Gründungsmitglied Karl Scharinger

„Auf den Karl konnte man sich verlassen“, lobt der langjährige Vereinsvorsitzende Franz Killinger Karl Scharinger. Scharinger gründete einst den Eisstockschützenverein mit. Nun ist er im Alter von 81 Jahren verstorben.

Geretsried – Er gehörte zu den ersten Mitgliedern des Eisstockschützenvereins (ESV) Geretsried, der 1975 gegründet wurde. Noch vor wenigen Tagen nahm Karl Scharinger an der Jahresabschlussfeier seines geliebten ESV im Vereinsheim am Robert-Schumann-Weg teil. Jetzt ist der Geretsrieder kurz vor seinem 82. Geburtstag gestorben. Er hatte ein schwaches Herz und starb zuhause in den Armen seiner Ehefrau Elsbeth.

Schon vor 1975 trafen sich Königsdorfer und Geretsrieder Stockschützen, um ihrem Hobby nachzugehen. Sie übten im Sommer auf der Asphaltanlage in Königsdorf und im Winter auf dem zugefrorenen Bibisee und auf dem Stroblweiher, bevor sie im November 1975 einen Verein gründeten. Neben Willi Modlmayer, Hans Donko, Helmut Halba und Erich Maier gehörte der gebürtige Niederbayer Karl Scharinger zu den Männern der ersten Stunde. Die Stadt überließ ihnen ein Grundstück am Robert-Schumann-Weg, und 1977 begannen dort die Bauarbeiten für die Asphaltbahn.

Scharinger, gelernter Maler, packte mit an und half vor allem beim Weißeln des Vereinsheims. Auch in der Zukunft übernahm der zuverlässige Kamerad sämtliche Malerarbeiten umsonst. „Auf den Karl konnte man sich verlassen. Er war immer zur Stelle“, lobt der langjährige Vereinsvorsitzende Franz Killinger den Verstorbenen. Es habe ihm nichts ausgemacht, in seiner Freizeit zu arbeiten. „Er war umgänglich, stets gut drauf. Man konnte Spaß mit ihm haben“, beschreibt ihn Killinger.

Gründungsmitglied Erich Maier denkt gerne an die vielen schönen Turniere mit Scharinger und an das Training im Eisstadion und auf der Asphaltbahn zurück, aber auch an die gemütlichen Schafkopf-Runden mit dem begeisterten Kartler jeden Sonntagvormittag im Vereinsheim. Der Stockschütze war zudem ein großer Eishockey-Fan und verpasste kaum ein Spiel der River Rats. Ehefrau Elsbeth Kozubek teilte die Begeisterung ihres Mannes für den Eisstocksport, auch wenn sie selber nicht aktiv spielte. „Es war sein Ein und Alles“, sagt sie.

Karl Scharinger kam mit 20 Jahren nach Schwaigwall. Am Johannisplatz betrieb er mit seiner früheren Frau eine Reinigung und am Neuen Platz ein Farbengeschäft. Er arbeitete bei Willi Modlmayer als Maler, zwischenzeitlich verschlug es ihn nach München und Berlin. Wenn er auch nicht reich war, war Karl Scharinger immer sehr großzügig. „Wir haben viele Reisen nach Griechenland, das er so mochte, unternommen“, sagt die Witwe, die er vor 17 kennengelernt und erst vor zwei Jahren geheiratet hatte. Der 81-Jährige hinterlässt einen Sohn und einen Enkelsohn. Tanja Lühr

Die Trauerfeier

mit Urnenverabschiedung findet am Donnerstag, 5. Dezember, um 12 Uhr auf dem Geretsrieder Waldfriedhof statt.