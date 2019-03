Das Erbe von Bim Buchhierl: Stadt digitalisiert sechs Bände

Ein „Kunstschatz“ für die Ewigkeit: Die Stadt Geretsried digitalisiert sechs Foto-und Grafikbände von Bim Buchhierl für die Josefspartei.

Geretsried – Neudeutsch würde man von Scrapbooking und Handlettering sprechen. Doch das wird der Kunstform, mit der Bim Buchhierl das Vereinsleben der Königlich Bairischen Josefspartei festgehalten hat, nicht gerecht. Der 2015 verstorbene Künstler hat Fotos, Artikel, Abschriften von Reden und Gedichten sorgfältig in insgesamt sechs Alben aufbewahrt und jede Seite mit teils witzigen Karikaturen, raffinierten Zeichnungen und gekonnter Schönschrift gestaltet.

Seit geraumer Zeit bewahrt die Stadt den „Kunstschatz“ (Bürgermeister Michael Müller) auf. Jüngst beantragte Altbürgermeister Hans Schmid im Namen des Ortsverbands der Josefspartei, die Foto- und Grafikbände digitalisieren zu lassen. Dem Wunsch, hierfür die Kosten in Höhe von voraussichtlich 3000 Euro zu übernehmen, wird die Stadt nachkommen. Das entschied jüngst der Kulturausschuss einstimmig.

Darüber ist Hans Schmid sehr froh. „Es ist ein einmaliges Kunstwerk für viele, das unbedingt für die Nachwelt erhalten werden muss“, sagt er. Anita Zwicknagl vom städtischen Kulturamt stimmt ihm zu: „So ein Vereinsarchiv würde man sich von allen wünschen.“ Bim Buchhierl habe die Josefbücher mit viel Mühe, mit spitzer Feder und gewissem Witz liebevoll gestaltet. Die Josefspartei verfolgt das Ziel, den Josefitag am 19. März wieder als Feiertag einzuführen. Seit dem Jahr 1992 hat die Partei einen Ortsverband in Gelting, der laut Schmid 46 Mitglieder zählt. Weltweit seien weit über tausend bayerisch abstammende Menschen in der Josefspartei organisiert.

Bis zu seinem Tod im vergangenen Jahr war Albert Holzer aus Gelting Parteivorsitzender. Mit ihm zusammen nahm Schmid vor etwa zwei Jahren erste Gespräche mit der Stadt auf, damit das Werk Buchhierls ordnungsgemäß aufbewahrt und zugänglich wird. „Es wäre schade, das zu verlieren“, sagt der Altbürgermeister.

Laut Zwicknagl werden die Bände entweder extern oder von der Stadt digitalisiert, sollte ein eigener Spezial-Scanner für das Archiv angeschafft werden. Eine Reproduktion soll dann jeder ansehen können, die Originale werden aufbewahrt.

Buchhierl, der beispielsweise auch den Maibaum-Stumpf mit dem Schriftzug „Bin auf Reha“ gestaltet hat, war selbst Gründungsmitglied der Geltinger Josefspartei. Seit es den Ortsverband gibt, dokumentierte er jedes Bröselhafer-Essen, Josefitage, Jahresabschlussfeiern sowie viele andere Veranstaltungen und Ausflüge. Auch jene zum jährlichen Parteitag in Aichach, wo bereits etwa Ministerpräsident Markus Söder und andere Politiker Festreden hielten. Bei solchen Anlässen wurden Buchhierls Bücher oft vorgezeigt. „Da waren alle angetan“, sagt Schmid.

Auch wenn nun niemand mehr die Alben in dieser Art und Weise fortführen kann, und auch wenn der Verein um seinen verstorbenen Vorsitzenden trauert, soll die Josefspartei in diesem Sinne fortgeführt werden. „Das Ziel bleibt unverändert bestehen“, sagt Schmid. Heuer gebe es wieder ein Programm, und man wolle sich am örtlichen Geschehen beteiligen. Getreu dem Motto: „Sei mit dem zufrieden, was du selbst erarbeitet hast und genieße es.“

