ESC Geretsried steht vor schwierigster Saison aller Zeiten

Der Eissportclubs (ESC) Geretsried bekommt derzeit ein überdachtes Eisstadion. Für die Zukunft ist das gut, in der Gegenwart bringt das allerdings Probleme mit sich.

Geretsried – Der Andrang war größer als erwartet: 78 der rund 600 Mitglieder des Eissportclubs (ESC) Geretsried drängten am Dienstagabend in den kleinen Saal der Ratsstuben. Die glückliche Fügung, dass der benachbarte große Saal nicht gebucht war, verhinderte ein Chaos. Da nach dem Umzug zudem alle aktiven und passiven Mitglieder namentlich auf einer Liste erfasst werden mussten, verzögerte sich der Beginn der Jahreshauptversammlung um über eine halbe Stunde – und die begann mit einer Hiobsbotschaft.

NHL-Profi Korbinian Holzer, der eigentlich den Posten des Dritten Vorsitzenden und strategischen Planers übernehmen wollte, musste schweren Herzens einen Rückzieher machen. Zehn Stunden vor der Versammlung hatte sich bei ihm eine berufliche Veränderung ergeben, die ihm keinen Spielraum mehr für das Amt beim ESC eröffnete. „Ich will aber weiterhin anschieben und den Verein als externer Berater voranbringen“, versprach er.

In einem 15-minütigen Monolog berichtete der Nationalspieler später von den beeindruckenden Marketing-Strukturen der Toronto Maple Leafs und der Anaheim Ducks. „Da kann man Positives mitnehmen und auch einiges in Geretsried umsetzen“, glaubt der 31-Jährige. Bestes Beispiel war der sogenannte „Teddy Bear Toss“: Wie berichtet warfen die Zuschauer während einer Pause des Bayernligaspiels gegen die EA Schongau am 9. Dezember rund 1000 Plüschtiere auf die Eisfläche. Der Verein bekam durch die Aktion bayernweite Aufmerksamkeit und sammelte nebenbei noch einen hohen Spendenbetrag für wohltätige Zwecke.

„Das war einer der Höhepunkte unserer Saison“, zeigte sich Peter Holdschik begeistert. Sein sportliches Saisonfazit fiel dagegen differenzierter aus. Denn der anvisierte achte Platz und damit das erneute Erreichen der Aufstiegsrunde wurde von der ersten Herrenmannschaft klar verfehlt. Tiefpunkt war die im Januar erfolgte Entlassung von Trainer Ludwig Andrä, dessen Amt Sebastian Wanner übernahm. Dem U-20-Coach gelang es, das Team zu einer beeindruckenden Serie von neun Siegen und damit zum vorzeitigen Klassenerhalt zu verhelfen. „Irgendwann einmal wollen wir auch wieder in der Oberliga spielen, auch wenn es ein langer Weg dahin ist“, gab Holdschik als Zielvorgabe aus.

Einigkeit zeigte sich bei den per Akklamation durchgeführten Vorstandswahlen: So wurde der bereits kommissarisch wirkende Vorsitzende Markus Janka einstimmig in seinem Amt bestätigt. Unterstützt wird der Ex-DEL-Meistertorwart von seinem Stellvertreter Peter Holdschik sowie dem Nachwuchsleiter Markus Gregor und Schatzmeister Dieter Krampert.

Am Ende der rund zweieinhalbstündigen Versammlung präsentierte Eisstadionchef Rico Lehwald rund 700 Bilder von der Großbaustelle an der Jahnstraße. „Ich glaube, dass da ein Top-Stadion entsteht“, zeigte er sich zuversichtlich. Lehwald und die Vorstandsmitglieder dankten noch einmal der Stadt Geretsried, die das 7,6 Millionen teure Großprojekt ermöglicht.

Für lange Gesichter sorgte der Kassenbericht von ESC-Schatzmeister Dieter Krampert. Aufgrund gestiegener Personal- und Fahrtkosten sowie einem Rückgang der Werbeeinnahmen verzeichnete der Eissportclub im vergangenen Jahr ein „sattes Minus“ von rund 15 000 Euro. Da das Heinz-Schneider-Eisstadion voraussichtlich erst im September ein Dach bekommt und frühestens ab dem 15. November für den Spielbetrieb freigegeben wird, drohen weitere hohe Verluste.

Denn die vorübergehende Verlegung der ersten Heimspiele ins weit entfernte Mittenwald bringt den Verein um wichtige Einnahmen. „Rechnet man alles zusammen, werden wir wohl Einbußen in Höhe von mindestens 40 000 Euro haben“, schätzt Krampert. Der scheidende Nachwuchsleiter Thomas Gania verwies darauf, dass auch die Jugendmannschaften teure Eiszeiten in fremden Stadien buchen müssen, um ihren Trainingsbetrieb aufrechtzuerhalten. Seine Prognose: „Die kommende Saison wird die schwierigste, die wir jemals beim ESC hatten.“

Aufgrund dieser erheblichen finanziellen Belastungen kündigte Ganias Nachfolger Markus Gregor an, dass der Verein in diesem Jahr eine Umlage von 80 Euro erheben wird. Eine Maßnahme, die manche Mitglieder mit einem Murren quittierten. „Wir sind kein Dienstleister, sondern eine Solidargemeinschaft“, versuchte Präsident Thomas Ranft, die Gemüter zu beruhigen.

