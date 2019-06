Was ein evangelischer Pfarrer über maßlose Wut denkt

Im Alltag wird der Ton der Wut immer rauer und immer maßloser. Georg Bücheler, evangelischer Pfarrer in Geretsired, hat sich darüber in einem Gastkommentar Gedanken gemacht.

Geretsried - Wut auf die Politik und die Schule und Wut auf die Kirche allemal. Wut auf den Chef, den Partner oder den Nachbarn oder ganz allgemein auf die ganze Gesellschaft. Wut und nochmals Wut, oftmals gar nicht genau benennbar, begegnet mir in so vielen Gesprächen mit Menschen. Durch irgendetwas wird dieser Knopf gedrückt, der das Ärgerempfinden einschaltet, dieses Gefühl, das sich bis in Wut erhitzen kann. Ein Gefühl so wichtig wie der Schmerz, so wichtig wie das Wohlbefinden. Wie eine rote Alarmlampe, die uns anzeigt, dass irgendetwas nicht in Ordnung ist, etwas geändert werden muss. Nicht alles kann man weiterhin so hinnehmen. Oft bleiben wir es uns schuldig, zu unseren Gefühlen vorzudringen, diese Wutregung zu verstehen und richtig einzuordnen. Aber nur so könnten wir die rote Ärgerlampe richtig deuten und den eigentlichen Anlass des Ärgerns verändern und nicht irgendwelche vermeintlichen Auslöser.

Ich nehme auch wahr, dass im normalen kleinen und auch ganz großen Alltag der Ton der Wut immer rauer und immer maßloser wird. Er ist ständig präsent, und in zorngeladener Wut, mal in zurückgehaltener Form. Immer mehr Gegner werden ausgemacht, Fronten werden aufgebaut zwischen „dir und mir“ und „uns und denen“.

Besorgt sehe ich, wie aus Wut maßloser Hass entsteht. Zügellos brennt der Hass in den sozialen und oft genug auch asozialen Netzwerken. In der Politik wird mit nationalsozialistischen Begriffen wie zum Beispiel. Umvolkung oder Invasoren gezielt die Wut-Skala der eigenen Anhänger hochgehalten. Gefühle von Stolz und Stärke und „Wir sind wer“ werden von rechten Wutrednern bei ihren Anhängern geweckt.

Ich halte es für richtig, seine Wut zu zeigen auf gesellschaftspolitische und kirchliche Defizite, über die verbreitete Missachtung der europäischen Idee, das weit verbreitete Geschichtsvergessen, über die vernachlässigte Klimapolitik. Ich halte es aber für besorgniserregend und hochgradig gefährlich, wenn denen die maßlose Hasswut überlassen wird, die die Grundmauern unseres zwischenmenschlichen Zusammenlebens einreißen und zerstören wollen. Ich bin überzeugt: Wenn die sozialen Faktoren in der Gesellschaft stimmen, dann stehen Wut, Hass und Verschwörungsgeschrei nicht mehr allein im Vordergrund.

Nur frage ich mich, wem sind die sozialen Fragen in unserem Wohlfahrtsstaat wichtig, oder welche Partei oder Institution ist dafür Ansprechpartner? Im Augenblick scheint es mir, als wären viele Menschen denen maßlos ausgeliefert, die aus den aktuellen Veränderungen der Zeit ihren populistischen Nutzen ziehen.

von Georg Bücheler

Evangelischer Pfarrer in Geretsried

Lesen Sie auch: Landesbischof Bedform-Strohm meint: Frömmigkeit ist ein Zukunftsmodell