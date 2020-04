Ex-Jugendräte kritisieren Gremium – Jugendreferentin widerspricht

Können die Geretsrieder Jugendräte etwas bewegen? Zwei Ex-Mitglieder, bald Stadträte, kritisieren die Arbeit des Gremiums.

Geretsried – Zwei ehemalige Jugendräte haben den Sprung geschafft: Peter Curtius zieht für die Grünen, Felix Leipold für die Freien Wähler in den neuen Stadtrat ein (wir berichteten). An dem Gremium, in dem die jungen Geretsrieder ihre ersten politischen Gehversuche wagten, üben die beiden Ex-Mitglieder Kritik. Jugendratssprecherin Nicola Heucke räumt ein, dass die Arbeit „manchmal ziemlich zäh“ läuft. Die Jugendreferentin des Stadtrats, Heidi Dodenhöft, möchte die Pauschalkritik so jedoch nicht stehen lassen.

Curtius (22) und Leipold (21) sind sich einig. „Grundsätzlich ist der Jugendrat eine gute Idee“, sagt Leipold gegenüber unserer Zeitung. So wie der Rat momentan aber eingebunden und wahrgenommen werde, mache es keinen Sinn, findet Curtius. Seit 2015 gibt es das Gremium, in dem sich Jugendliche zwischen 12 und 18 Jahren engagieren können. Mit der Erfolgsbilanz des Gremiums sind die künftigen Stadträte nicht zufrieden. Curtius: „Wir haben zwei Veranstaltungen in den ersten drei Jahren organisiert – und das war’s dann auch schon.“

Leipold geht noch weiter: „Wir wurden hin und wieder für Aufgaben eingespannt, die sonst niemand machen wollte.“ Bei einer städtischen Veranstaltung übernahmen die Jung-Politiker den Grillstand. Als der Veranstalter des Kulturherbstes Insolvenz anmeldete, „haben wir die Flyer in der Stadt ausgetragen“. Der eigentliche Sinn, den sich beide von ihrem Engagement erhofften, wurde durch die Arbeit nicht erfüllt. „Politische Arbeit hat nicht stattgefunden“, konstatiert Curtius.

In seinen Augen hat das mehrere Gründe: „Die Ratsmitglieder sind zwischen 12 und 18 Jahre alt – und von einem 12-Jährigen kann man nicht erwarten, dass er sich in kommunalpolitische Themen einarbeitet.“ Zwar sei Bürgermeister Michael Müller (CSU) einmal im Jugendrat zu Gast gewesen, um die Pläne zur „Neuen Mitte“ zu präsentieren und die Meinung der jungen Leute einzuholen – „aber darüber hinaus gab es für uns kaum politische Informationen“. Die Themen des Stadtrats seien am Nachwuchsgremium vorbeigegangen. Leipold findet es daher auch nicht verwunderlich, dass es bei der zweiten Jugendratswahl im Jahr 2018 so schwer war, ausreichend Bewerber zu finden. „Die Arbeit wird von vielen als Larifari-Spaßveranstaltung wahrgenommen“, sagt er. Für die Stadt sei das traurig: „Das Optimum wäre, dass man als junger Mensch nach drei Jahren im Jugendrat gut genug Bescheid weiß, um für den Stadtrat zu kandidieren.“ Er und Curtius hätten diesen Weg zwar gewählt, „aber die Quote ist schlecht“.

Jugendreferentin Heidi Dodenhöft ist von der harschen Kritik überrascht. „Der Rat gibt der Jugend eine Stimme“, sagt sie. Zwar räumt sie ein, dass dieses „tolle Gremium bei den Jugendlichen noch nicht so ankommt, wie wir uns das wünschen würden“. Sie bemerke allerdings „einige sehr engagierte Leute, die mit dabei sind“. Vor allem für eher kurzfristig umsetzbare Projekte und Veranstaltungen ließen sich die Mitglieder begeistern – „wenn die Arbeit langwieriger ist, wird es schwerer“, so Dodenhöfts Erfahrung.

Die Kritik an dem mangelnden Interesse der Stadträte für den Jugendrat findet Dodenhöft „nicht in Ordnung“. Es habe immer wieder Besucher bei den Sitzungen gegeben und die Möglichkeit bestanden, dass die Jugendlichen ihre Meinung äußern. Dass nun zwei ehemalige Jugendratsmitglieder in den Stadtrat einziehen, „freut mich sehr“. Dodenhöft sieht den Grundgedanken des Gremiums in der Wahl der beiden jungen Männer bestätigt.

Jugendratssprecherin Nicola Heucke „kann die Jungs schon ein bisschen verstehen“. Die 17-Jährige ist eine von zwei Jugendräten, die bereits in der ersten Amtsperiode dabei waren. „Viele Ideen, die wir einbringen, zerschlagen sich dann doch.“ Ein Problem, das sie erkannt hat: „Einige von den Räten sind jetzt im Berufsleben, studieren in anderen Städten oder verbringen einige Monate im Ausland.“ In der Vergangenheit sei teilweise nicht einmal die Hälfte der Mitglieder zu den Sitzungen gekommen. Unter diesen Bedingungen sei es „schwierig, dass wir uns zu politischen Themen einbringen“. Für gänzlich unbeteiligt hält sie den Jugendrat aber nicht: Zu Workshops zur „Neuen Mitte“ seien zwei Jugendräte entsendet worden, außerdem hat der Jugendrat das Recht, Anträge zu stellen.

