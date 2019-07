Exklusive Ü 65-Party: Zu Gast beim Seniorennachmittag

Der Seniorennachmittag beim Waldsommer ist beliebt. Die Stadt spendiert Hendl und Bier in netter Gesellschaft. Ohne die fleißigen Helfer wäre das allerdings nicht möglich.

Geretsried – Im Festzelt an der Jahnstraße riecht es nach frisch gegrilltem Hendl. Das knusprige Geflügel steht an diesem Mittag zweifelsohne im Mittelpunkt. Wie jedes Jahr sind auch an diesem Montag rund 2000 Senioren zum Waldsommer gekommen, um sich es gemeinsam schmecken zu lassen. Sie sitzen vor ihren Tellern an den Biertischen, ratschen miteinander und wippen leicht zur Musik von Kulturreferent Hans Ketelhut, der als „Bayern Hans“ mit seinem Akkordeon auf der Bühne steht. Die Lautstärke im Zelt ist so, wie es sich für ein gelungenes Fest gehört.

Dass der Seniorennachmittag so beliebt und die Stimmung dabei jedes Jahr verlässlich gut ist, dafür sorgen fleißige Helfer im Hintergrund. Sechs Mitarbeiter der Stadt koordinieren die Busse, die die Bewohner der Seniorenheime zum Waldsommer bringen, berichtet Anita Zwicknagl vom Kulturamt. Noch einmal so viele Ehrenamtliche nehmen alle anderen Geretsrieder im Rentenalter in Empfang. Während die Kellner mit Tabletts voller Hendl auf der Schulter durchs Bierzelt rauschen und sich die ersten Senioren nach dem Essen schon wieder die Finger sauber machen, stehen Hedwig Jellen (84) und Gerlinde Keilwerth (77) unermüdlich an einem von drei Eingängen. Später am Nachmittag werden auch sie noch beisammen sitzen und Hendl samt Bier verzehren. Doch bis es so weit ist, wird es noch dauern.

Seit 12 Uhr trudeln peu à peu die Gäste der „Riesenparty“, wie Seniorenreferentin Dr. Sabine Gus-Mayer den Seniorennachmittag gerne nennt, ein. In einem steten Fluss passieren Senioren mit und ohne Rollator, Gehstöcken oder Rollstühlen den Biertisch von Keilwerth und Jellen. Erstere begutachtet eindringlich die Personalausweise und gibt bei erfolgreicherer Prüfung eine rosafarbene Hendl- und Biermarke heraus. Letztere drückt jedem Besucher einen Stempel auf die Hand – als Zeichen dafür, dass er schon eine Marke bekommen hat.

Durchmogeln geht nicht. Zur Not hilft Keilwerth, den Pass aus dem Geldbeutel rauszuziehen. Und wer übersieht, dass Jellen mit dem Stempel daneben steht und deswegen einfach schon ins Zelt geht, dem ruft die 84-Jährige beherzt nach, um ihn aufzuhalten. Die Einlasskontrolle ist wichtig, weil in der Vergangenheit immer wieder Hendl-Hungrige versucht haben, sich einen Gutschein zu erschleichen.

Nachdem Gus-Mayer das Problem im Ausschuss für Jugend, Senioren, Soziales, Kultur und Sport angesprochen hatte, wurde die Regel verschärft: Eingeladen werden nur Geretsrieder über 65 Jahre, die einen Ausweis vorzeigen und das Hendl vor Ort essen. Zirka 24 000 Euro lässt sich die Stadt den Seniorennachmittag kosten.

„Manche Leute sind ein bisschen komisch“, sagt Hedwig Jellen, die seit fast 20 Jahren als Helferin beim Seniorennachmittag dabei ist. Sabine Gus-Mayer erzählt ein Beispiel. Eine Frau, der sie keine Marke für den nicht anwesenden Schwiegervater aushändigen wollte, habe zu ihr gesagt: „Ich wünsche mir, dass Sie an Ihrem Hendl ersticken.“ Jellen versucht, solchen Menschen mit Humor zu begegnen. Dann seien sie freundlicher. Der 84-Jährigen macht der Einsatz jedenfalls Spaß. „Es freut mich, dass so etwas für ältere Leute gemacht wird“, sagt sie.

Und der Großteil von ihnen nimmt das Angebot dankbar an. Zum Beispiel Erika Schmid (79), die lächelnd ihre Marke entgegennimmt und sich danach mit Gus-Mayer gut gelaunt über das gute Gulasch-Rezept von deren Schwiegermutter austauscht. Oder Maria Fritzler (99) und ihre Schwester Renate Dietrich (95), vielleicht die ältesten Gäste an diesem Montag. Sie haben vor wenigen Minuten die Einlasskontrolle hinter sich gelassen und sitzen nun vor ihrem duftenden Hendl und einem kühlem Bier. „Schön, dass das organisiert wird“, sagt Nichte Clara Streich, die mit ihren 66 Jahren zum ersten Mal nicht nur als Begleitung ins Festzelt an der Jahnstraße gekommen ist, sondern endlich auch eine Marke von der Stadt bekommen durfte.

