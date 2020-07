Hier lässt sich die FC Bayern-Prominenz die Haare schneiden

Einige Kicker des Bundesligisten FC Bayern München kommen regelmäßig nach Geretsried. Ein Barbershop hat es ihnen angetan.

Geretsried – Prominenter Besuch in Geretsried: Einige Kicker des Bundesligisten FC Bayern München haben den Männersalon „Alex the Barber“ für sich entdeckt. Zuletzt frisierte Inhaber Alexandru Giuriu die Locken und den Bart des 19-jährigen Joshua Zirkzee. Auch Oliver Batista-Meier, Leon Dajaku und Julian Green (inzwischen bei Greuther Fürth) waren bereits zweimal in dem Barbershop an der Adalbert-Stifter-Straße Kunde.

„Mein Laden hat sich bei ihnen über Mundpropaganda und Instagram herumgesprochen“, berichtet Alexandru Giuriu. Für den 29-jährigen Herrenfriseur ist damit ein kleiner Traum in Erfüllung gegangen. Er habe selbst Fußball gespielt, als er noch in Rumänien gelebt hat. Vor vier Jahren kam er mit seiner Familie nach Deutschland. Seit September vergangenen Jahres betreibt er seinen Salon in Geretsried. „Es macht mich schon stolz, meine Jungs im Fernsehen zu sehen“, sagt Giuriu.

Sonderwünsche oder gar Starallüren hätten seine prominenten Kunden übrigens nicht. Allerdings sperre er seinen Laden zu, wenn sie zu ihm kommen. „Sie sollen ihre Ruhe haben, zumindest beim Friseur“, findet der 29-Jährige. sw

