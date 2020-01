Geretsrieder Feuerwehr rettet 22 Menschen

Die Freiwillige Feuerwehr Geretsried blickt auf ein arbeitsreiches Jahr zurück. Sie hatte 34 Einsätze mehr als 2018 und rettete 22 Menschen.

Geretsried –Die vergangenen Jahre begannen für die Freiwillige Feuerwehr Geretsried jeweils mit Großeinsätzen: erst das Feuer in der Silvesternacht 2017 am Jochberg, dann der Brand eines Wohnblocks an der Sudetenstraße an Silvester 2018 und schließlich die Schneekatastrophe im Januar 2019. Bürgermeister Michael Müller erinnerte sich in der Jahresversammlung der Feuerwehr am Sonntagabend im Haus an der Elbestraße, dass es wegen des vielen Schnees schwierig gewesen sei, zur Versammlung der Landkreis-Feuerwehren am Dreikönigstag ins Tölzer Kurhaus zu gelangen.

Erster Kommandant Erik Machowski klopfte auf Holz, als er in seiner Rede von einem bisher ruhigen Jahresstart berichtete. 2019 hingegen sei arbeitsreich gewesen. Zu 253 Einsätzen, 34 mehr als im Vorjahr, rückten die Ehrenamtlichen aus, 30 davon waren außerhalb Geretsrieds. Neben dem Schneechaos, bei dem die Landkreis-Feuerwehren vor allem die Dächer von der Schneelast befreiten und die Geretsrieder Wehr den Bereitschaftsdienst für andere Notfälle übernahm, galt es im vergangenen Jahr, 23 Brände zu löschen und 161 Mal technische Hilfe zu leisten. Insgesamt wurden 22 Menschen und drei Tiere gerettet.

Der Kommandant erinnerte sich besonders an den Unfall Ende Januar auf der Staatsstraße 2369, bei dem sich die Seitenklappe eines Hendl-Wagens geöffnet hatte. Sie durchbrach die Frontscheibe eines Lasters und traf den Fahrer im Brustbereich. Die Geretsrieder befreiten den Verletzten aus seiner Kabine. „Der Mann war ein Feuerwehrkollege aus Manhartshofen. Er kam später zu uns, um sich zu bedanken“, erzählte Machowski.

Weiterhin hoch war die Anzahl der Fehlalarme mit 63 Stück, die auf falsch anschlagende Brandmelder zurückging. Im Gegensatz zu ihnen sind so genannte Täuschungsalarme, also mutwillig verursachte Alarme – 72 Stück in 2019 – kostenpflichtig, nachdem die Stadt Geretsried ihre Kostensatzung überarbeitet hat. Auch Chemie-Unfälle zählen in der größten Stadt im Landkreis zum Aufgabengebiet der Floriansjünger. Sie endeten jedoch alle glimpflich. Hilfsbereit zeigte sich die Wehr unter anderem, als sie den Geltinger Burschen ihre Drehleiter zur Verfügung stellte, um am Maibaum die Zunfttafeln anzubringen. Im geselligen Bereich stand die 70-Jahr-Feier der Stützpunktfeuerwehr, organisiert vom rührigen Verein, im November im Mittelpunkt. „Ihr deckt das ganze Spektrum an Einsätzen ab. Ich bin beeindruckt, was ihr das Jahr über leistet“, zollte Kreisbrandrat Alfred Schmeide den insgesamt 101 Frauen und Männern, davon 76 männliche und fünf weibliche Aktive, Respekt. Erfreulich sei die hohe Anzahl an Feuerwehranwärtern (16 Jungs und vier Mädchen). Schmeide sagte, es bereite ihm Sorge, dass im Landkreis zu wenige Aktive bereit seien, Führungspositionen zu übernehmen.

Bürgermeister Müller dankte den Feuerwehrleuten, dass sie die stetig wachsenden Herausforderungen so gut meisterten. Stadt und Stadtrat würden ihnen „jegliche Unterstützung“ dabei gewähren. Als Symbol der Wertschätzung übergab Müller eine Spende in bar in Höhe von 250 Euro für die Jugendarbeit. Er sagte, es sei wichtig, den Zusammenhalt in dieser Gruppe zu festigen, denn wenn man mit Freude bei einer Sache sei, bleibe man auch dabei.

Tanja Lühr