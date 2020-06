Was darf’s denn sein? Seit 28 Jahren kennen die Geretsrieder Werner Kratschmer als freundlichen Verkäufer von Fisch- und Feinkost Reeh.

Einkaufen unter freiem Himmel

von Susanne Weiß schließen

Der Geretsrieder Wochenmarkt ist beliebt wie nie. Sieben Händler bieten aktuell jeden Dienstagvormittag an der Egerlandstraße ihre frischen Waren an. Wir stellen sie in loser Folge vor. Heute: Volker Reeh von Fisch- und Feinkost Reeh.