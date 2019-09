Großbaustelle am Karl-Lederer-Platz: Bald fällt das Baugerüst

Bald bezugfertig: Einen Blick in die Berge werden die Mieter aus dem sechsten Obergeschoss des PulsG.

Neue Mitte

von Susanne Weiß schließen

Geretsried ist gefühlt eine einzige Baustelle. An vielen Ecken und Enden wird gebaggert und gemauert. In einer Serie blicken wir hinter die Bauzäune. Heute: mit dem Bauhelm durchs PulsG am Karl-Lederer-Platz.