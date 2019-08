Unbekannter wirft Hundewelpen in Müllcontainer - Besitzerin ist sich sicher: „Jemand muss ...“

Es ist unfassbar: Holly und Sunny unternehmen nichts ahnend einen Ausflug in Geretsried. Plötzlich finden sie sich bei 32 Grad Außentemperatur in einem Müllcontainer wieder.

Geretsried – Im Isartaler Zoofachmarkt gab es am Montag kaum ein anderes Thema als die zwölf Wochen alten Welpen Holly und Sunny. Sie sind am Freitagnachmittag zu einem Abenteuer aufgebrochen, das kein gutes Ende nahm. Jemand hat die Hundeweibchen einfach in einen Müllcontainer geworfen. Die Geschichte sorgt in dem Laden für Haustierbedarf für Entsetzen.

„Welcher normale Mensch steckt solche süßen Knöpfe in die Tonne?“, bringt es Mitarbeiterin Kathi auf den Punkt. Die 37-Jährige, die ihren Nachnamen nicht in der Zeitung lesen möchte, ist die Besitzerin der Welpen. Die beiden, Hundemama Bella und ein weiterer Vierbeiner, B. A., sind immer mit der Angestellten im Geschäft.

Geretsried: Tierhasser wirft Hundewelpen in Müllcontainer

An besagtem Tag spielten Holly und Sunny dort im Garten. Der ist eigentlich eingezäunt. „Doch jemand muss die OSB-Platten am Zaun zwischen Gartenhütte und Haus von außen verschoben haben“, erklärt die 37-Jährige. Die Hündchen müssen das Schlupfloch gefunden haben, sich durch den Maschendrahtzaun der benachbarten Firma gemogelt und schließlich auf dem Parkplatz des Edeka-Marktes am Breslauer Weg wiedergefunden haben.

Das Frauchen bemerkte die Abwesenheit der Welpen nicht. „Sie sausen immer herum oder schlafen in den Regalen“, sagt die 37-Jährige. Doch nachmittags erhielt sie einen Anruf vom Tierheim. Die Polizei habe das rotbraune und schokobraune Mädchen dorthin gebracht, nachdem eine Supermarkt-Mitarbeiterin die beiden im Müll gefunden hatte.

Besitzerin fassungslos: „Habe mir Vorwürfe gemacht“

„An dem Tag hatte es 32 Grad und der Container stand den ganzen Tag in der Sonne“, berichtet die Verkäuferin. Der 37-Jährigen blieb bei der Nachricht erstmal die Luft weg und ihr kamen die Tränen. „Ich habe mir Vorwürfe gemacht, wie sie abhauen konnten.“

Holly und Sunny überstanden die Gefangenschaft mit einem großen Schreck. Sunny verstauchte sich das rechte Hinterbein und bekam vom Tierarzt eine Spritze. „Sie sind seitdem sehr kuschelbedürftig“, sagt die Hundemama, die froh ist, dass ihre Süßen rechtzeitig gefunden wurden. Doch sie quält die Frage, wer das ihren Welpen angetan hat. „Es muss ein Tierhasser gewesen sein.“ Die Hunde seien zutraulich, das müsse denjenigen gestört haben. Die 37-Jährige sucht über das soziale Netzwerk nach Zeugenhinweisen und will Anzeige erstatten.

